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На вооружение ЦВО поступили радиостанции стратегического управления

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Радиостанция Р-416ГМ
Радиостанция Р-416ГМ.
Источник изображения: вооружение.рф

На вооружение Центрального военного округа (ЦВО) поступили новейшие радиостанции стратегического управления. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает «Российская газета».

Войска получили шесть комплектов радиорелейных станций Р-416ГМ и Р-416ГМ2, предназначенных для создания полевой опорной транспортной сети. Также военные получили более десяти цифровых радиорелейных станций Р-419Л1М и Р-419Л.

В октябре «Известия» со ссылкой на источники в российском военном ведомстве сообщили, что новые комплексы радиоэлектронной борьбы РБ-109А «Былина» начнут поступать в Вооруженные силы России в 2025 году.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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