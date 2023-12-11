На вооружение ЦВО поступили радиостанции стратегического управления

На вооружение Центрального военного округа (ЦВО) поступили новейшие радиостанции стратегического управления. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает «Российская газета».

Войска получили шесть комплектов радиорелейных станций Р-416ГМ и Р-416ГМ2, предназначенных для создания полевой опорной транспортной сети. Также военные получили более десяти цифровых радиорелейных станций Р-419Л1М и Р-419Л.

В октябре «Известия» со ссылкой на источники в российском военном ведомстве сообщили, что новые комплексы радиоэлектронной борьбы РБ-109А «Былина» начнут поступать в Вооруженные силы России в 2025 году.