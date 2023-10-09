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Российские военные получат комплекс РЭБ «Былина» в 2025 году

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Военнослужащий войск радиоэлектронной борьбы ВС России.
Военнослужащий войск радиоэлектронной борьбы ВС России.
Источник изображения: РИА Новости/Денис Абрамов

Новые комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) РБ-109А «Былина», которые повысят эффективность применения средств РЭБ, начнут поступать в Вооруженные силы России (ВС РФ) в 2025 году. Об этом «Известиям» сообщили источники в российском военном ведомстве.

Отмечается, что комплексы «Былина» проходят опытную эксплуатацию в войсках, которая может завершиться в 2024 году. Если изделия подтвердят свои характеристики, в 2025 году они начнут поступать в подразделения Вооруженных сил России.

«Былина» монтируется на пяти грузовиках высокой проходимости. Это позволяет разместить всю аппаратуру, средства связи и обеспечить условия для жизнеобеспечения экипажей. Прибыв в заданный район, комплекс начинает разведку радиоэлектронной обстановки.

«За короткий промежуток времени "Былина" распознает радиостанции, РЛС и системы связи, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, корабли, катера и даже спутники противника. Не смогут избежать обнаружения и маломощные радиостанции, которыми пользуются диверсанты врага», — пишут «Известия».

Авторы подчеркнули, что обмен информацией и передача команд боевого управления идут в реальном времени.

Ранее РИА Новости со ссылкой на информированный источник сообщило, что настройки российских комплексов РЭБ, задействованных в зоне специальной военной операции, оптимизируют для подавления радиолокационных станций истребителей F-16.

В конце сентября издание Business Insider писало, что российские подразделения РЭБ, ударные вертолеты Ка-52 и сверхточные артиллерийские ракетные системы играют решающую роль в отражении атак Вооруженных сил Украины.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
F-16
Ка-52
Компании
Минoбороны РФ
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