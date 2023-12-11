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Названо условие для получения господства в воздухе в зоне СВО

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Истребитель Су-35С ВКС России в ходе специальной военной операции на Украине, март 2023 года. Самолёт вооружен ракетами класса "воздух-воздух" Р-73М малой дальности, Р-77-1 средней дальности и Р-37М большой дальности, а также противорадиолокационной ракет
Истребитель Су-35С ВКС России в ходе специальной военной операции на Украине, март 2023 года. Самолёт вооружен ракетами класса "воздух-воздух" Р-73М малой дальности, Р-77-1 средней дальности и Р-37М большой дальности, а также противорадиолокационной ракетой Х-31П.
Источник изображения: кадр из видео Министерства обороны Российской Федерации

Воздушно-космические силы (ВКС) России имеют серьезное преимущество над Киевом в сфере авиации, но полное превосходство в воздухе обеспечит только уничтожение украинских зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Условия для получения контроля над воздушным пространством назвал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с News.ru.

«Серьезной проблемой для ВС РФ остаются ракетные комплексы Украины. (...) Несмотря на то что мы имеем огромное преимущество в авиации, уничтожение ракетных комплексов остается очень важной задачей. Подавив сопротивление окончательно, можно будет говорить о нашем полном господстве в воздухе», — сказал он.

Эксперт отметил, что Вооруженные силы Украины используют различные ЗРК, включая американские Patriot и немецкие IRIS-T. По его словам, использование ВКС России умных бомб позволяет наносить удары, не заходя в зону действия противовоздушной обороны противника.

В ноябре издание Newsweek писало, что российские авиабомбы ФАБ-1500 с унифицированным модулем планирования и коррекции станут угрозой для систем ПВО Киева.

В июне гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов рассказал, что российские противорадиолокационные ракеты воздушного базирования Х-31П во всех боевых ситуациях показывает себя лучше, чем ракеты американского ЗРК Patriot.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Х-31
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Персоны
Обносов Борис
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