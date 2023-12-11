В США защитят HIMARS от кибератак

Самоходная пусковая установка ракетного комплекса M142 HIMARS в польском исполнении Homar-A на польском военном автомобильном шасси Jelcz 663.45 (6x6) в экспозиции оборонно-промышленной выставки MSPO-2023 в Кельце (Польша), сентябрь 2023 года.

Армия США задумалась о защите реактивных систем залпового огня (РСЗО) High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) от кибератак. В качестве разработчика средств защиты парка РСЗО военные выбрали компанию Shift5, пишет Defense News.

Компании предстоит оснастить HIMARS инструментами, которые позволят обнаруживать различные «цифровые аномалии», включая вторжения в управляющую машиной систему и несанкционированный доступ. Также новые решения позволят прогнозировать поломки РСЗО и планировать ремонт.

«Поскольку эти платформы продолжают работать в сложных условиях по всему миру, а наши противники продолжают внедрять инновации, крайне важно обеспечить их оснащение лучшими из доступных платформ для сбора данных и обнаружения вторжений», — сказал соучредитель Shift5 Майкл Вейганд.

В ноябре стало известно, что армия США совместно с компанией Lockheed Martin успешно испытала новую оперативно-тактическую ракету PrSM, которая заменит ATACMS. Боеприпас был выпущен из пусковой установки HIMARS.

В июле старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гэди сообщил, что эффективность применения HIMARS Киевом снизилась из-за эффективного противодействия Вооруженных сил России.