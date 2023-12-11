Войти
ТАСС

В США законодатели внесли $300 млн помощи Украине в проект оборонного бюджета на 2024 год

269
0
0
Вид на Пентагон
Вид на Пентагон.
Источник изображения: AP Photo/ Charles Dharapak

Объем оборонного бюджета составит рекордные $886 млрд, что на 3% больше, чем в прошлом финансовом году

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Американские законодатели внесли военную помощь в размере $300 млн в согласованный комитетами по делам вооруженных сил обеих палат Конгресса США проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год (начался в стране 1 октября). Пресс-службы комитетов опубликовали документ, насчитывающий 3 тыс. страниц.

Речь идет о выделении средств Киеву в рамках инициативы содействия безопасности. Эта программа предусматривает заключение Минобороны США контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники напрямую из запасов Пентагона. Кроме того, как отмечается в документе, законодатели намерены выделить на те же нужды еще $300 млн в 2025 финансовом году.

Объем оборонного бюджета, согласно документу, составит рекордные $886 млрд, что на 3% больше, чем в прошлом финансовом году. Ранее в Конгрессе была сформирована комиссия из представителей обеих палат для согласования деталей различающихся проектов оборонного бюджета, подготовленных Палатой представителей и Сенатом. Теперь конгрессмены и сенаторы должны будут проголосовать за согласованный документ.

После одобрения обеими палатами итоговый проект оборонного бюджета будет направлен президенту США Джо Байдену на подпись. Согласованные проекты оборонного бюджета, как правило, утверждаются в Конгрессе в короткие сроки. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Похожие новости
24.07.2023
В ВСУ заявили, что Киеву нужно доработать условия для размещения F-16 на аэродромах
20.03.2023
Трамп выступил за прекращение конфликта на Украине из-за угрозы начала глобальной войны
24.11.2022
В США рассказали о распродаже предприятий британского ВПК
14.07.2022
НАТО обсуждает с Украиной улучшение системы отслеживания поставляемого в страну оружия - СМИ
16.02.2022
Глава МИД Польши Рау обсудит в Москве ситуацию вокруг Украины и связанные с ОБСЕ вопросы
04.02.2020
«Будем давить»: Киев требует от Ирана больше денег за Boeing
03.02.2020
Турция предоставит Украине $50 миллионов для нужд армии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.12 11:44
  • 57352
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.12 09:19
  • 81
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 11.12 09:10
  • 38
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 11.12 03:40
  • 1
Оценка, которую Путин дал Западу, шокировала финского президента Ниинистё (Ilta-Sanomat, Финляндия)
  • 11.12 03:11
  • 1
"Это провал". Контрнаступление ВСУ было обречено с самого начала (ABC News, США)
  • 11.12 02:57
  • 1
Будут ли наступать ВСУ? Будут и очень скоро!
  • 10.12 20:57
  • 3
Ермак и Умеров отчитались перед Пентагоном о строительстве оборонительных сооружений
  • 10.12 20:54
  • 310
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 10.12 19:17
  • 2
Нарышкин призвал окончательно очнуться от либерального дурмана девяностых
  • 10.12 06:13
  • 169
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 09.12 06:51
  • 2
Запущена линия автоматизированной сборки Ил-76МД-90А, это позволит собирать в четыре раза больше тяжёлых транспортных самолётов
  • 08.12 17:40
  • 1
Арабские страны Персидского залива предпочитают западную технику
  • 08.12 14:58
  • 0
Будут ли наступать ВСУ? Будут и очень скоро!
  • 08.12 12:08
  • 3
О позиционном тупике на б. Украине
  • 07.12 21:30
  • 1
В США ужаснулись темпам строительства российских атомных подлодок