В США законодатели внесли $300 млн помощи Украине в проект оборонного бюджета на 2024 год

Объем оборонного бюджета составит рекордные $886 млрд, что на 3% больше, чем в прошлом финансовом году

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Американские законодатели внесли военную помощь в размере $300 млн в согласованный комитетами по делам вооруженных сил обеих палат Конгресса США проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год (начался в стране 1 октября). Пресс-службы комитетов опубликовали документ, насчитывающий 3 тыс. страниц.

Речь идет о выделении средств Киеву в рамках инициативы содействия безопасности. Эта программа предусматривает заключение Минобороны США контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники напрямую из запасов Пентагона. Кроме того, как отмечается в документе, законодатели намерены выделить на те же нужды еще $300 млн в 2025 финансовом году.

Объем оборонного бюджета, согласно документу, составит рекордные $886 млрд, что на 3% больше, чем в прошлом финансовом году. Ранее в Конгрессе была сформирована комиссия из представителей обеих палат для согласования деталей различающихся проектов оборонного бюджета, подготовленных Палатой представителей и Сенатом. Теперь конгрессмены и сенаторы должны будут проголосовать за согласованный документ.

После одобрения обеими палатами итоговый проект оборонного бюджета будет направлен президенту США Джо Байдену на подпись. Согласованные проекты оборонного бюджета, как правило, утверждаются в Конгрессе в короткие сроки.