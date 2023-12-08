Сумма технологий победы не гарантирует

Боевики ХАМАС при передаче заложников в ходе временного перемирия с Израилем 30 ноября 2023 года. Фото Reuters.

Нельзя недооценивать развитый естественный интеллект и цельную личность

В статье «Почему высокотехнологичная армия допускает провалы» («НВО», 24.10.23) Сергей Першуткин высказывает крайне важную и актуальную мысль: нельзя переоценивать технику и военно-технические новации и при этом забывать о солдате, о его потребностях и интересах.

Роль человеческого фактора в XXI веке не просто сохраняет свою значимость. Она возрастает как залог боеспособности и боеготовности. Она концентрированно выражает подход, который мы сами пытаемся привить студентам-первокурсникам в рамках учебной дисциплины «Основы системного и критического мышления» на факультете комплексной безопасности топливно-энергетического комплекса. Противодействие угрозам, предотвращение их в любых областях начинается еще на когнитивном уровне.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В УСЛОВИЯХ МЕНТАЛЬНЫХ ВОЙН

«Бог на стороне больших батальонов». Эти слова, сказанные в XVII веке французским маршалом Жаком д’Эстампом, нередко трактуют в том смысле, что победу одерживает более крупная и технически лучше оснащенная армия. Сегодня уместно вроде бы уточнить – еще и более высокотехнологичная.

Но достаточно ли высоких технологий и передового материально-технического оснащения для достижения успеха? По нашему мнению – однозначно нет. Победу может обеспечить лишь комплексный подход к реализации стратегически значимых целей. Причем военные технологии в чистом виде являются необходимым, но не достаточным условием победы. Зато все большее значение начинают приобретать факторы, лежащие за пределами сугубо технологических решений.

Меняется и значимость различных «полей боя». Все более серьезную роль начинают играть войны и конфликты, которые специалисты называют ментальными и когнитивными. Примеры: итоги холодной войны, волны цветных революций, попытки кардинальной смены морально-этических парадигм на постсоветском пространстве, операции по созданию радикальных религиозных и ультранационалистических движений.

В этих условиях драматически возрастает роль методик и технологий, позволяющих воспитывать и развивать граждан, обладающих устойчивым, нацеленным на достижение общественного блага мировоззрением и высоким уровнем естественного интеллекта.

Термин «естественный интеллект» (ЕИ) – интеллект природный, воспитанный и развитый для использования в человеческом обществе и на благо человеческого общества, – является тут ключевым. Лишь обладающие высоким ЕИ личности способны в полной мере овладевать инструментарием, которые дают им в руки высокие технологии. Только такие люди могут оценить степень эффективности применения подобных инструментов (включая и искусственный интеллект – ИИ) – как в боестолкновении, так и при разработке операций, позволяющих добиться поставленных целей иными средствами. Например, операций психологического воздействия.

Вся человеческая история свидетельствует, что война не выигрывается исключительно техническими средствами – поскольку война есть крайнее проявление политики.

СЛАБОСТЬ ДУХА КАК ПРИЧИНА ПОРАЖЕНИЯ

Высокотехнологичные армии зачастую проигрывают сравнительно отсталым из-за отсутствия убежденности солдат и командиров в правомерности своих действий, из-за несформированности «кодекса чести», из-за отсутствия стойких морально-этических убеждений. Высокотехнологичные армии могут применять какие угодно средства поражения – но высокий боевой дух противника, который не только обеспечивает стойкость бойцов, но и стимулирует генерацию эффективных нестандартных решений, может сыграть решающую роль. История знает немало таких примеров. Достаточно вспомнить действия советских и югославских партизан против вермахта и войск СС во Второй мировой, опыт корейской войны и войны во Вьетнаме.

Исключительно экономическая мотивация и упор только на технологическую оснащенность проигрывают идее жертвенности и высоким идеалам. Цельная личность даст фору личности без высоких целей. И речь идет о преимуществе не только в режиме взрыва, пиковой нагрузки, атаки, когда человек находится в состоянии стресса или даже аффекта.

Люди, обладающие комбинацией устойчивого общественно-ориентированного мировоззрения и высокого ЕИ, демонстрируют высокую эффективность при планировании и осуществлении долгосрочных проектов и операций. Именно на этих постулатах основана разработанная уже в поздний советский период теория развития творческой личности, включающая понятие о жизненной стратегии личности цельной.

Интересно видение фантаста Юрия Никитина, автора цикла о «Троих из Леса». В романах «Ярость» и «Империя зла» писатель показывает, как высокие технологии заставляют в них веровать и приносить им финансовые жертвы, как некоему божеству. Эта вера в техническое могущество, по Никитину, и губит «цивилизатора» при столкновении с представителями «архаической» культуры.

Подобная вера во всемогущество гаджетов и неисчерпаемые ресурсы интернета повсеместно «топит» и современных студентов, не понимающих, как можно обходиться ресурсами собственного мозга при вычислениях или при генерации идей. Или даже просто при ориентации в городе и навигации на местности (а «азимут» и «компас» принадлежат уже к области легенд).

Восприятие Google (и прочих поисковых систем) как истины в последней инстанции становится серьезной проблемой и в политике. Несколько лет назад едва не разразился вооруженный конфликт между Никарагуа и Коста-Рикой. В картографическом сервисе Google Maps неправильно отображался участок государственной границы между этими странами. В итоге армейское подразделение Никарагуа вошло на чужую сопредельную территорию.

«Варвары» издавна успешно противостояли империям, которые вынуждены были уступать, ибо воевать с варварами оказывалось экономически невыгодно. Но стратегические поражения «варваров» все же часто случались не столько в результате «горячей войны», сколько под действием фактора, который, как правило, остается в тени либо вовсе не учитывается, когда речь идет об оснащенности армий. Конечно же, «цивилизаторы» не гнушаются и прямым подкупом элиты «варваров», разлагая чуждую им культуру изнутри.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ АРМИЯ И РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА

Высокотехнологичная армия – порождение рынка и его денежного сегмента. Противостоящие ей – люди традиционного мышления. Их можно истребить, но победить их иным способом невозможно до тех пор, пока они сохраняют свое ключевое преимущество – особый склад мышления, систему духовных ценностей.

К тому же голь на выдумки хитра, то есть изобретательна. Например, не в силах справиться с римскими «черепахами», германцы выучили собак проникать внутрь бронированного строя, кусать римских агрессоров ниже пояса. После чего те сами опускали щиты и становились уязвимы для примитивного вооружения и военного строя германцев.

Бывают и случаи, когда государства, обладающие высокотехнологичными армиями с не слишком высокими моральными основами, все же успешно решают свои стратегические задачи, даже если терпят поражение в военном плане. При этом требуется наполнение конкретным содержанием самих терминов «победа» и «поражение», декларируемых и реальных целей и задач противоборствующих сторон.

Если с таких позиций посмотреть на войну во Вьетнаме, то можно ли считать ее полным поражением американцев – вопрос непростой. В ходе этой войны США:

– получили немало информации о потенциале, технологиях и стратегии СССР;

– провели массу экспериментов в военных и технических областях (например, ЦРУ тогда заложило ряд технологий, оказавшихся в основе современного интернета);

– опробовали немало своих технологических разработок – в том числе морального-психологического воздействия и на противника, и на собственное население.

Оценивая успехи и поражения пока еще самой высокотехнологичной армии мира – ВС США, стоит держать в уме слова, сказанные в связи с конфликтом Израиля и ХАМАС главой американского концерна Lockheed Martin Джеймсом Тейклетом:

«Нет никакого смысла удерживать Израиль от военной операции. В чем есть смысл? В дальнейшем развитии нашего промышленного комплекса, на который должно приходиться более 2% ВВП. Есть конфликты, которые нужно разрешать оружием – и мы готовы это оружие предоставить».

Оценивая с этих позиций «моральное превосходство верующих в Пророка», стоит учесть, что оно дает им лишь тактическое преимущество – например, воспроизводство отдельных смертников (которых надо готовить «вручную», применяя сложные технологии религиозно-психологического воздействия). Но это же «моральное превосходство» не позволяет им переходить на использование более высоких технических и социальных технологий, которые принесли бы и стратегическое преимущество. Или реальные цели «хозяев игры» в ХАМАС кардинально не совпадают с чаяниями арабской улицы?

ЦЕННОСТЬ СОВЕТСКОГО ОПЫТА

Разрабатывая сегодня комплекс технологий, благодаря которым Россия сможет эффективно решать задачи стратегического развития, необходимо анализировать советский опыт.

В начале Второй мировой войны СССР отставал от Третьего рейха по ряду направлений военно-технического обеспечения. Но СССР обладал моделью передового мировоззрения, рассчитанного на достижение стратегически значимых общественных целей. А также технологиями и средствами распространения этого мировоззрения в широких массах. Именно это дало СССР возможность в короткие сроки ликвидировать технологическое отставание и обеспечить высочайшую мобилизацию во всех сферах.

Таким образом, идеологическо-культурную составляющую и технологии ее применения мы считаем необходимым включать в понятие высокотехнологичной армии.

Если же говорить исключительно об экономике, то факторами успеха становятся:

– совершенство логистики;

– наличие оперативной ремонтной базы;

– наличие базы для ускоренного нового производства;

– наличие традиции воспроизведения и развития технологий;

– наличие научно-технических кадров, заинтересованных в работе на государство и армию;

– наличие деятелей культуры и искусства, работающих в интересах государства и армии.

В стратегическом плане выигрывает армия того государства, которое может длительное время воспроизводить и обслуживать весь обозначенный «технологический комплекс». То есть необходимо постоянное развитие сил общества, которые могут не просто поддерживать, но и развивать комплекс технологий, обеспечивающих само существование общества.

КТО ПРИВОДИТ В ДЕЙСТВИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Сегодня воспитание кадров в научно-производственной сфере, в сфере культуры и идеологии становится критически важными. Лишь наличие достаточного количества людей, обладающих устойчивой моралью, нацеленных на решение общественно значимых задач и обладающих высоким уровнем ЕИ обеспечит постоянное воспроизводство и развитие разного рода технологий, необходимых, кроме прочего, и для победы на поле боя.

Задача воспитания и обучения таких кадров является не отвлеченной, «тыловой», а сугубо практической – как раз в условиях постоянно растущей технологичности боя. Сегодня управление боем ведется на значительном отделении от непосредственного огневого контакта. Все большее количество информации проходит через обработку высокотехнологичных систем. Все активнее применяются системы с использованием ИИ.

Объемы информации, которые должны обрабатываться и оцениваться, требуют все более высокого уровня ЕИ оператора. Иначе критически возрастает возможность ошибки, влекущей за собой потери.

Все перечисленное делает первоочередной задачу разработки такого комплекса методик и технологий, которые позволят в массовом порядке готовить эффективные кадры для работы с современными системами, предназначенными для решения стратегических задач России.

Дмитрий Гаврилов

Дмитрий Анатольевич Гаврилов – преподаватель кафедры геополитики и устойчивого развития общества РГУ нефти и газа (Национальный исследовательский университет им. Губкина); Максим Анатольевич Макаренков – преподаватель кафедры геополитики и устойчивого развития общества РГУ нефти и газа (Национальный исследовательский университет им. Губкина).