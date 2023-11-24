Почему высокотехнологичная армия допускает провалы

Отставной генерал Ицхак Брик предвидел многие проблемы израильской армии, но командование к нему не прислушалось. Кадр из видео с канала TOV news на Youtube.

Благодушие и очковтирательство приводят к поражению

После дипломатичной статьи Захара Гельмана («Уязвимые места в системе обороны Израиля были известны», «НВО» от 02.11.23) с ее осторожной лексикой («неверные решения»; «усыпленная бдительность»; «имитация»; «ретроградство») возникла потребность с помощью «шершавого» армейского языка высказать субъективное мнение о массовом очковтирательстве в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) как о факторе утраты боеспособности в преддверии трагического дня 7 октября 2023 года.

С тех прошло полтора месяца. Идет процесс эскалации конфликта. В ответ на жесткие действия ЦАХАЛ в секторе Газа тема политизируется. Все чаще на разных языках звучат слова «израильская военщина». Но любая армия – это инструмент в руках политиков, люди в форме лишь выполняют приказы.

Поэтому мы сосредоточимся на продолжении темы, поднятой Захаром Гельманом, но с более резкими выводами в отношении ЦАХАЛ – с опорой на жесткие и обоснованные оценки отставного израильского генерала Ицхака Брика.

ЧУДО-ОРУЖИЕ НЕ ВСЕГДА ПРИВОДИТ К ПОБЕДЕ

Но начнем мы с не очень известного рассказа английского фантаста Артура Кларка. Речь в нем идет о причинах проигрыша высокотехнологичной армии землян в галактической войне с заведомо слабейшим противником.

Артур Кларк рассказывает, как вооруженные силы Солнечной системы, обладавшие абсолютным технологическим превосходством, потерпели поражение в военных действиях со слабым противником. Главной причиной этого поражения стал более высокий, чем у неприятеля, уровень развития военно-технических наук и повышенное внимание к разработке уникальных систем оружия.

Звучит парадоксально – но время, ресурсы, интеллектуальный потенциал тратились не на ведение боевых действий, не на изучение возможностей противника, не на анализ его стратегии и тактики, а на разработку чудо-оружия. Когда налицо полное превосходство над врагом, когда техническое совершенство не оставляет ему никаких шансов, «есть только один способ проиграть: начать разработку еще более совершенных технологий и продолжить перевооружение флота».

Вывод Артура Кларка можно рассматривать как изящную иронию. Но этот литературный сюжет заставляет обсуждать в приоритетном порядке роль человеческого фактора, и лишь после этого – роль техники и военно-технических новаций.

КТО ТАКОЙ ГЕНЕРАЛ БРИК

Захар Гельман вполне оправданно уделяет много внимания оценкам и мнениям легендарного израильского генерала, боевого офицера-танкиста Ицхака Брика. Но следует подчеркнуть, что речь идет:

во-первых, о руководителе армейского отдела жалоб, назначенном министром обороны Израиля (после консультации с министром юстиции и с одобрения Комитета по иностранным делам и обороне Кнессета) и работавшем на своем посту на протяжении 10 лет (2008–2018);

во-вторых, о крупном военном исследователе, научном сотруднике одного из авторитетных университетов Израиля, выпускнике престижных учебных заведений;

в-третьих, о масштабной личности и даже о своего рода «совести израильской армии», если иметь в виду оценки генерала Брика общественным мнением.

Поэтому критика и аргументы этого отставного военного заслуживают повышенного внимания. А в одном из октябрьских интервью генерал Брик прямо признал, что налицо «крайняя неподготовленность армии» и что это – «большой позор».

В период службы уполномоченным по правам военнослужащих Ицхак Брик (вместе с немногочисленными сотрудниками) проверил 1600 воинских частей армии Израиля, лично проинтервьюировал десятки тысяч офицеров, сержантов и других категорий военнослужащих, изучил примерно такое же число жалоб. Треть жалоб касалась взаимоотношений командиров с подчиненными, почти четверть – нарушений прав заявителей, а 14% – медицинских проблем (в частности, женщин-военнослужащих в силу специфики их организма заслуживающих щадящего графика несения службы). В итоге этих проверок 59% обращений были признаны обоснованными.

К анализу жалоб военнослужащих возглавляемое генералом Бриком подразделение Министерства обороны подходило с широких позиций, не формально, пытаясь увидеть причины и следствия нарушения прав военнослужащих в контексте обстоятельств, поднимаясь до важных обобщений и отталкиваясь от политических приоритетов и законодательства Израиля.

Периодически обновляя данные и дополняя их иными источниками, Ицхак Брик прямо ставил вопрос: «Почему израильская армия не готова к возможной войне?». При этом он ссылался:

– на прогрессирующее падение мотивации военнослужащих (с 76% в 2010 году до 64% в 2018-м);

– на падение исполнительской дисциплины на 15% в отдельных видах войск – поскольку при пересылке приказов с помощью современных гаджетов и средств связи обновленные механизмы контроля не предусмотрены или не срабатывают;

– на падение точности поражения целей в ходе тренировочных стрельб до 60% случаев – при сокращении их количества и финансирования, что скрывалось и скрывается от военного и политического руководства.

СТЕНА, ДА ГНИЛАЯ

Беспокойного генерала утешали: «Ведь есть и что-то хорошее, не все и не всегда так плохо». Но он настаивал, что речь идет об опасных, хотя и неустойчивых тенденциях, свидетельствующих о системных ошибках, резко снижающих уровень боеспособности и боеготовности различных видов ВС Израиля. Среди причин им назывались:

– дефицит военной техники для резервных частей и подразделений;

– сокращение мест хранения военной техники;

– неразбериха с инвентаризацией и документацией, запутанность складского хозяйства из-за резкого сокращения персонала;

– сокращение количества солдат срочной службы, обслуживающих военную технику. Сокращения персонала коснулись не только запасных баз, но всей логистической системы (из-за передачи множества функций гражданским фирмам). Резервисты, забирая с армейских складов технику и оборудование, возвращали их лишь частично и нередко в состоянии, непригодном для дальнейшего применения.

Среди причин управленческих дефектов, морального кризиса и частичной потери управляемости ВС Израиля Ицхак Брик периодически упоминал:

– отсутствие надежной обратной связи к высшему командованию от нижестоящих армейских структур;

– отсутствие должной реакции командиров на критику и жалобы подчиненных;

– дефицит обобщений и решений на уровне низшего и среднего руководства;

– ликвидацию подразделений по контролю выполнения приказов в связи с военной реформой и задачами оптимизации состава и численности ВС;

– деградацию практики подведения итогов разнообразных мероприятий, дефицит обобщающих решений с описанием уроков и выводов;

– сокращение числа тренировок и учений ЦАХАЛ за последние 15 лет;

– факты гибели военнослужащих даже в мирное время из-за халатности должностных лиц, многочисленных нарушений уставов, инструкций, приказов.

Почему же израильские политики и государственные деятели пропускали эту информацию мимо ушей, не интересовались внутренней ситуацией в ВС, предавались благодушию и преувеличению их боеспособности и боеготовности?

Раскрывая проблемы израильской армии, генерал Брик концентрировал внимание на падении общей организационной культуры в последнее десятилетие. Разрушились нормы взаимоотношений между военнослужащими и необходимые организационно-управленческие форматы. Получили широкое распространение факты очковтирательства и откровенной лжи в целях сокрытия неприглядной реальности, воинских преступлений, фактов коррупции. Конкретный пример – пафосные и самодовольные обещания создать «креативную оборону», включающую надземную и подземную «стену безопасности» на границе с Газой. Это фортификационное сооружение тщательно строили три года, израсходовав 3,5 млрд долл. Но его легко и быстро разрушили хамасовские бульдозеры в первые же часы атаки.

ОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Особую озабоченность генерала Брика вызывают последствия электронных новаций – в том числе мобильные телефоны, разрушающие привычные отношения между людьми и заменяющие прямой диалог командира и подчиненных, а также общение между солдатами. Невольно создаются предпосылки для отчужденности в армейском сообществе, наносится ущерб принципу братства по оружию и тем самым – духу ЦАХАЛ. Так утверждает боевой генерал, чудом спасшийся когда-то из горящего танка.

Помимо исчезновения доверительных отношений, которые все больше заменяются приказами и распоряжениями, приходящими в виде sms и мейлов, существует серьезный риск раскрытия секретной информации. «Каждый солдат, идущий на выполнение боевой задачи со смартфоном, превращается в перемещающуюся цель, – пишет армейский ветеран. – Наше счастье, что враг этим еще не воспользовался, но в будущем это легко сделать… Военное руководство демонстрирует беспечность, и со смартфонами выходят даже на боевые задания. Это – огромный риск… Все, что нужно сделать для исправления ситуации, – это отдать соответствующий приказ. Однако некому. Все боятся прослыть противниками модных новаций». Ицхак Брик также вспоминает случаи, когда командиры раскрывали персональные данные подчиненных. В том числе информацию о психологическом самочувствии военнослужащих – и она становилась доступной в разного рода интернет-сетях из-за того, что офицеры бездумно пользуются Whatsapp.

ИЛЛЮЗИИ И ЗАБЛУЖДЕНИЯ

Суммируя размышления оценки генерала Брика о причинах провалов в военном управлении, о причинах благодушия и очковтирательства, целесообразно выделить три группы факторов.

Прежде всего это ошибочные политические прогнозы, что отношения с окружающими арабскими странами будут мирными, а общая ситуация – длительной, устойчивой и надежной.

Во-вторых, это неудачная армейская реформа – абсолютизация и переоценка выводов теоретиков, что война в XXI веке будет скоротечной и высокотехнологичной. Избыточное доверие к военным с научными степенями, нежелание учитывать оценки гражданской науки (университетской и академической) сыграло злую шутку с командованием ЦАХАЛ.

В-третьих, это необоснованные предположения технократов и финансистов, что благодаря замене привычного вооружения новыми моделями техобслуживание станет дешевле, а эксплуатационные расходы уменьшатся настолько, что можно сократить численность ВС.

Если танкам старых образцов требовалось техобслуживание после 15 тыс. км пробега, то предполагалось, что новые танки можно будет обслуживать после 30 тыс. км пробега, что потребует меньшего количества персонала и меньших эксплуатационных ресурсов. С учетом этого посыла были запланированы и реализованы переход на аутсорсинг, передача отдельных функций гражданским компаниям, в том числе транспортным.

Но большинство водителей составляли нанятые арабы, которые в случае опасности предпочитали оставаться дома. Во время операции «Страж порядка» из 500 арабских водителей выехали на задание только 40. Фактически транспортная инфраструктура израильской армии, включая ремонтную и складскую базу, зависла. По этой причине армейские части в ходе начавшейся операции не смогли сдвинуться с места в течение трех дней, поставив под угрозу замысел командования.

Еще одна проблема, быть может, менее явная: это нарушение рутинных обязанностей солдата по чистке оружия после учений. Во многих подразделениях просто забыли о необходимости сборки-разборки автоматов, чистки орудий танков и самоходок.

«Командованием в этих целях нанимаются частные компании, – пишет Брик, – но военнослужащие, не имеющие привычки чистить оружие после учений, тем более не будут делать этого в боевой обстановке. Это приведет к невозможности исполнения поставленных перед ними задач».

Ицхак Брик выступает против расслабленности и нежелания видеть реальные проблемы, которые накапливались с войны Судного дня (1973) и до настоящего времени. Он предупреждает, что нельзя переоценивать технику и военные новации, что нельзя забывать о солдате, о его потребностях и интересах.

Роль человеческого фактора в XXI веке не просто сохраняет значимость, но возрастает как фактор боеспособности и боеготовности.

Сергей Першуткин

Сергей Николаевич Першуткин – действительный член Академии военных наук РФ, доктор социологических наук.