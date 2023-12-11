Чехи воевать не любят

Гораздо лучше у них получается торговать оружием

Развитие Вооруженных сил и военно-промышленного комплекса ЧССР, а затем независимой Словакии было описано в статье «Братислава ни с кем воевать не собирается» («НВО», 10.11.23). По своему сценарию развивалась независимая Чехия.

РАЗДЕЛ И РАСПРОДАЖА

В соответствии с общими потенциалами двух новых стран было принято решение, что по количеству техники ВС Чехии и ВС Словакии будут соотноситься как 2:1. При этом шли под сокращение Т-55, все БТР (кроме ОТ-90), все старые боевые самолеты.

Технику действительно поделили по указанному принципу, за исключением двух типов истребителей: парк МиГ-29 разделили поровну (по 10 машин), в обмен на это Словакия полностью отказалась в пользу Чехии от МиГ-23. Кроме того, Чехия получила все 24 зенитных ракетных комплекса (ЗРК) «Оса», оставив Словакии 20 ЗРК «Стрела-10» из 36.

Чехия вступила в НАТО в «первой волне» (в 1999 году). Уже став членом альянса, для участия в афганской войне она получила от России за советские долги семь Ми-24В, 10 Ми-35 и 16 Ми-17, после чего военно-техническое сотрудничество двух стран прекратилось (возможно, навсегда).

Все чешские Су-25 были проданы в Грузию. Кроме того, Чехия произвела в высшей степени своеобразный обмен с Польшей, отдав ей все свои 10 МиГ-29 за 11 легких вертолетов W-3 (созданы в Польше на основе советского Ми-2), которые в реальности не стоили и одного МиГ-29. В начале ХХI века Чехия взяла в аренду 14 шведских истребителей JAS-39 «Гриппен» (12 С, два D) из состава ВВС Швеции.

Большая часть бронетанковой промышленности ЧССР досталась Словакии. В Чехии, однако, создали Т-72М4CZ, считающийся наиболее совершенным вариантом данной машины. Правда, денег хватило на модернизацию всего 30 танков для собственной армии.

При этом страна была вынуждена начать закупки бронетехники. Были приобретены 127 австрийских БТР «Пандур» в нескольких вариантах (из них 72 БТР были оснащены израильскими противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) «Спайк»), 21 немецкий бронеавтомобиль «Динго-2» и 129 итальянских LMV (из них два потеряны в Афганистане).

Кроме того, были куплены американские ПТРК «Джавелин» и шведские переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) RBS-70. Ведется закупка дополнительного количества LMV, а также французских бронеавтомобилей «Титус».

На базе чехословацкого учебного самолета L-39 в конце 1980-х годов был создан учебно-боевой самолет L-59, покупателями которого стали Египет и Тунис. Затем на той же базе был разработан штурмовик L-159. Для ВВС Чехии были произведены 72 такие машины, однако две трети этого количества оказались им не нужны (опять же из-за нехватки денег). В итоге 15 L-159 купили ВВС Ирака, 19 – американская частная компания Draken International («Частная угроза висит в воздухе», «НВО», 18.11.22).

Приняты на вооружение собственных ВВС и широко экспортируются за рубеж легкие учебные самолеты семейства Z-142/143/242 и легкие транспортные L-410 (в частности, они по лицензии производятся в России). Разработан самолет L-39NG. При этом закуплены испанские транспортные самолеты С-295, будут приобретены американские вертолеты АН-1Z и UH-1Y.

Чехия чрезвычайно активно занимается распродажей советской и родственной ей техники из наличия не только собственной армии, но практически всех восточноевропейских армий. Наряду с Болгарией страна стала своеобразным оружейным «хабом» Восточной Европы.

В частности, Чехия была одним из важнейших поставщиков боевой техники в Грузию перед «пятидневной войной» (50–70 Т-72, 24 САУ «Дана», 18 РСЗО RM-70 и т. д.), сотни единиц бронетехники поступили из Чехии в Ирак. Ранее значительные партии бронетехники из этой страны получал Йемен. Крупным покупателем военной техники у Праги является Нигерия. Благодаря Чехии к советской и восточноевропейской технике «приобщился» даже Уругвай.

В 2008–2012 годах (то есть до гражданской войны) Чехия поставляла оружие на Украину. Это были 50 БМП-1, а также, вероятно, 48 2С1, до 13 2С3, до 44 Д-30 и до 36 БМ-21 (возможно, имела место перепродажа венгерской техники). Как минимум восемь Т-72 ушли из Чехии в США.

ФЕНОМЕН «ЭСКАЛИБУРА»

Очень много оружия продавая, Чехия еще больше его получала. Из Венгрии поступило как минимум 80 Т-72 (и еще 90 Т-55), 63 БМП-1 (возможно – 170 и еще 10 БРМ-1К), 10 самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С3 (возможно – 13), а также, возможно, до 85 2С1, почти 300 различных буксируемых орудий, 20 БМ-21 (возможно – 56).

Из Польши Чехия получила 150 Т-72 и 11 БМП-1, а также 10 ОТ-64 и две САУ 2С7. Швеция передала Чехии 375 БМП-1 бывшей Национальной народной армии (ННА) ГДР, некоторое время состоявших на вооружении шведской армии.

Самый активный обмен оружием имел и до сих пор имеет место между Чехией и Словакией. Между двумя частями бывшей страны техника «кочует» десятками, а иногда сотнями единиц в год – причем техника в основном одних и тех же типов. Данные сторон об этих поставках далеко не всегда совпадают между собой, поэтому установить точный баланс крайне сложно. Особенно учитывая тот факт, что часто имеет место перепродажа (например, белорусских и венгерских БМ-21).

В целом, однако, баланс однозначно складывается в пользу Чехии. Словакия получила от нее лишь 22 гаубицы Д-30, в то время как Чехия от Словакии – до 76 Т-72, до 75 БМП-2, до 70 ОТ-90, 38 2С1, до 50 «Дан».

При этом приход и уход техники практически никак не влияет на ее количество в рядах чешской армии. Оно до 2022 года много лет оставалось почти стабильным, медленно уменьшаясь.

Объясняется это тем, что в стране создана компания «Эскалибур» (EXCALIBUR ARMY), через которую в основном торговля и осуществляется. Ей достаются как приход, так и уход техники и оружия. Причем компания, судя по ее рекламным материалам, также занимается ремонтом и модернизацией техники и даже создает ее новые модификации.

Теоретически «Эскалибур» может иметь до 600 Т-72 (и неопределенное количество Т-55, возможно – за тысячу), до 1,1 тыс. БРМ-1, БМП-1, ОТ-90, до 300 САУ, более 300 различных буксируемых орудий, до 50 реактивных систем залпового огня (РСЗО). Кроме того, можно вспомнить, что «растворилась в воздухе» еще и часть техники ННА ГДР (в частности – полторы сотни Т-72); возможно, ее также надо добавить к запасам «Эскалибура» («Как объединенная Германия разбазарила свою военную мощь», «НВО», 24.03.23). То есть, возможно, частная компания сильнее чешской и словацкой армий вместе взятых.

Сколько у «Эскалибура» техники в реальности – известно, видимо, только ее руководству и узкому кругу других «заинтересованных лиц». Безусловно, часть техники разобрана на запчасти или просто утилизирована. А другая часть – в боеспособном состоянии, но без всякой огласки отбыла в различные «горячие точки».

В частности, банды сирийской «оппозиции», включая «Исламский халифат» (сиречь «Исламское государство», запрещенное в РФ), вполне вероятно, воевали и до сих пор воюют не только на трофейной сирийской и иракской технике. После 2014 года открыто шли поставки как минимум 87 БМП-1 (через Польшу и Кипр) и 56 2С1 на Украину, туда же, видимо, будет продано 26 САУ «Дана».

Что касается поставок техники из Чехии на Украину в 2022 году, то установить их точный размер весьма непросто, поскольку данные из разных источников противоречат друг другу. При этом велись поставки как из наличия чешской армии, так и от «Эскалибура», часть Т-72 оплачивалась Голландией, еще некоторое количество этих танков, видимо, украдено у Марокко, которое все свои 100 Т-72, ранее купленных у Белоруссии, хотело модернизировать у «Эскалибура». По некоторым данным, африканское королевство лишилось почти всех танков (90 из 100) – но, возможно, их было все же меньше.

Кроме того, из Болгарии Чехия получила 12 Т-72 и 31 БМП-1; практически нет сомнений, что они тоже ушли на Украину («Продажные арсеналы загадочной Болгарии», «НВО», 04.08.23). Наконец, возможно, что Польша отдала Украине те Т-72, которые ранее отправила Чехии («От моря мечтаний до моря амбиций», «НВО», 18.08.23).

В целом автор рискнет предположить, что Прага в 2022 году передала Киеву 93 Т-72 (в качестве компенсации из Германии поступил единственный «Леопард-2А4»), 101 бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ)-2РХМ, 125 БМП-1 (в том числе 56 бывших шведских Pbv-501), 13 САУ «Дана», 80 120-мм минометов и 12 РСЗО RM-70. На данный момент украинская армия потеряла как минимум одну «Дану» и две RM-70. Остальная чешская техника внешне почти не отличается от советской, поэтому установить потери этих машин крайне сложно. Поставки Т-72 и БМП-1 на Украину продолжались и в нынешнем году, установить их размеры пока невозможно.

ВС ЧЕХИИ СЕГОДНЯ

Сухопутные войска Чехии включают 4-ю из сил быстрого реагирования (СБР) (место дислокации – Жатец) и 7-ю механизированную (Границе) бригады, 43-й ВДВ (Хрудим), 13-й артиллерийский (Йинце), 14-й материально-технического обеспечения (МТО) и тылового обеспечения (Пардубице), 15-й инженерный (Бехине), 31-й радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) (Либерец), 53-й радиоэлектронной борьбы (РЭБ) (Опава) полки. 4-я бригада СБР интегрирована в 10-ю танковую дивизию ВС Германии.

Танковый парк состоит из 81 Т-72 (в том числе 30 Т-72М4CZ) и одного «Леопарда-2А4». Имеется до 300 боевых разведывательныз машин (БРМ) (до 76 BPzV (на базе БМП-1), от 10 до 44 БРДМ-2РХ, 149 LMV (и три вспомогательные машины на их базе), 21 «Динго», 120 БМП BVP-2 (БМП-2, еще 65 и 98 BVP-1 (БМП-1) на хранении), до 88 БТР «Пандур» (и 39 вспомогательных машин на его базе – 17 командно-штабных машин (КШМ), 14 связи, по четыре инженерных и медицинских), 133 вспомогательные машины на базе БТР ОТ-90.

Артиллерия чешской армии включает от 73 до 79 САУ «Дана» и 156 минометов (шесть ANTOS (60 мм), 23 испанских 81-Мк2-КМ (81 мм), 34 vz-52 (82 мм), восемь самоходных на БМП-1 PRAM-S и 85 буксируемых PRAM-L (120 мм).

На вооружении имеется три американских ПТРК «Джавелин», а также, возможно, до 185 советских «Малютка» и до 225 «Конкурс».

Кроме того, в распоряжении компании «Эскалибур» для продажи за рубеж и использования в качестве источника запчастей имеется до 575 Т-72, до 150 BPzV, до 555 BVP-1, до трех БМП-2, до 363 ОТ-90, до 208 САУ «Дана», до двух 2С7 и до 73 2С1, до 99 орудий М-30, до 58 Д-30, до 177 Д-20, до 21 РСЗО RM-70.

ВВС Чехии состоят из трех авиабаз и одной бригады. Это 21-я авиабаза тактической авиации (Часлав), 22-я авиабаза (Намнешть-над-Ославою), 24-я авиабаза транспортной авиации (Прага-Кбели), 25-я бригада ПВО (Страконице).

14 истребителей JAS-39 (12 C, два D) юридически принадлежат ВВС Швеции, а в Чехии находятся в аренде. Имеются 24 штурмовика L-159 (14 A, семь Т1, три Т2; еще до пяти А на хранении, предназначены для продажи).

Транспортная авиация включает шесть С-295, два А-319CJ, семь L-410 (еще до четырех на хранении); один советский Як-40 находится на хранении.

В учебной авиации имеется девять L-39 (семь C, два NG; еще до пяти ZA, один CW, один V на хранении), девять Z-142С и один EV-97.

На вооружении состоит 13 боевых вертолетов (семь Ми-35, шесть Ми-24В; еще до семи Ми-24В на хранении) и до 56 транспортных и многоцелевых вертолетов (10 W-3 «Сокол», три Ми-8, 25 Ми-17, один Ми-2, девять европейских ЕС135Т, восемь американских ТН-480; еще до 14 Ми-2, до шести Ми-8 и два Ми-17 – на хранении).

Наземная ПВО включает до 103 пусковых установок (ПУ) ЗРК – четыре батареи (16 ПУ) «Куб», до 24 «Оса» (очевидно, на хранении), 16 «Стрела-10», 32 шведских RBS-70.

Потенциал чешских ВС ничтожен. Но эта страна все равно всегда и всем сразу сдавалась, поэтому и такого количества техники ей более чем достаточно.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.