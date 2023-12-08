В Киеве считают, что создание производства снарядов вместе с США займет минимум два года

Начало его функционирования в 2024 году невозможно, полагает украинский министр стратегической промышленности Александр Камышин

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Организация совместного производства Украиной и США снарядов калибра 155 мм займет минимум два года, начало его функционирования в 2024 году невозможно. Такие мнение выразил украинский министр стратегической промышленности Александр Камышин.

Он также заявил, что Киев достиг договоренности с двумя "ведущими американскими компаниями" о совместном производстве таких боеприпасов на Украине.

"Реализация этого проекта займет годы. <...> Совместное производство с американскими компаниями, организация такого производства занимает минимум два года, поэтому про 2024 года не идет речь", - сказал он.

Камышин также признал, что Украина является "риском" для американских оборонно-промышленных компаний.

6 декабря Пентагон сообщил, что представители США и Украины достигли договоренностей относительно совместного производства некоторых видов вооружений и обмена техническими данными. По данным агентства Reuters, документ подписали заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант, министр обороны Украины Рустем Умеров и Камышин. Министр обороны США Ллойд Остин, как следует из заявления Пентагона, заявил о необходимости "укреплять военно-промышленную базу Украины как для ее поддержки во время продолжающихся военных действий, так и для усиления ее национальной мощи и сдерживания в долгосрочной перспективе".