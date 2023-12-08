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ТАСС

В США заявили, что КНР встала на сторону России в ситуации вокруг Украины

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Военнослужащие ВС КНР и РФ
Военнослужащие ВС КНР и РФ.
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

По словам выдвинутого на пост первого заместителя госсекретаря Курта Кэмпбелла, Китай оказывает поддержку РФ "через поддержку в виде коммерческих и других взаимодействий"

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Китая встали на сторону России в ситуации вокруг конфликта на Украине, при этом Пекин оказывает Москве различного рода поддержку. Об этом заявил выдвинутый американским президентом Джо Байденом на должность первого заместителя госсекретаря США Курт Кэмпбелл.

"Меня лично очень беспокоит поддержка Китаем России в <...> [конфликте] на Украине. Мы наблюдаем, как в течение последнего 1,5 года Китай оказывал помощь различными способами - не обязательно прямыми военными средствами, но через поддержку в виде коммерческих и других взаимодействий", - утверждал Кэмбпелл, выступая на посвященных рассмотрению его кандидатуры слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"И хотя Китай заявляет о себе как о независимом игроке, который не принимает ничью сторону, весьма очевидно, что здесь они приняли одну из сторон. И это вызывает у меня глубокую обеспокоенность", - добавил он. 

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Страны
Китай
Россия
США
Украина
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