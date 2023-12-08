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Starship испытают орбитальной дозаправкой

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Вход Starship в атмосферу
Вход Starship в атмосферу (здесь — Марса) с большим углом атаки.
Источник изображения: ©SpaceX

В ходе третьего летного испытания многоразовую транспортную систему Starship могут проверить орбитальной топливной дозаправкой. Об этом со ссылкой на НАСА сообщает ArsTechnica.

Речь идет о проведении теста, предполагающего перекачку десяти тонн криогенного топлива из одного бака в другой внутри корабля Starship. В американском космическом агентстве уточняют, что решение о проведении испытания еще не принято.

Второе летное испытание Starship состоялось в ноябре. Первое — в апреле.

Связка из Super Heavy и Starship станет самой крупной, мощной и грузоподъемной ракетной системой, когда-либо созданной человечеством, обойдя такие сверхтяжелые носители, как Saturn V, «Энергия» и Falcon Heavy. В многоразовом режиме Starship, как ожидается, будет способна выводить на низкую околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки, а в одноразовом — до 250.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Saturn V
Компании
NASA
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