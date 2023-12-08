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ТАСС

Ермак и Умеров отчитались перед Пентагоном о строительстве оборонительных сооружений

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Источник изображения: ASSOCIATED PRESS

В украинском Минобороны отметили, что стороны также обсудили "стратегические цели и план операций Украины на 2024 год"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава офиса украинского президента Андрей Ермак рассказали главе Пентагона Ллойду Остину о строительстве фортификационных сооружений. Об этом сообщили в пресс-службе украинского оборонного ведомства.

"Министры обороны Украины и США обсудили также активизацию строительства фортификационных сооружений. Рустем Умеров проинформировал Ллойда Остина о последних новостях в этом направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны Украины. По его данным, в этой встрече, состоявшейся в Пентагоне, также принимал участие Ермак и замначальника украинского Генштаба Александр Кириленко.

В ведомстве добавили, что стороны также обсудили "стратегические цели и план операций Украины на 2024 год".

Украинская армия с 4 июня предпринимала безуспешные попытки наступления, а власти в Киеве анонсировали некие значимые достижения. Однако вскоре стало очевидно, что, несмотря на большие потери, контрнаступление так и не принесло ощутимых результатов. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в своем комментарии для британского журнала The Economist признал, что никаких прорывов ждать уже не приходится. На этом фоне в стране стали чаще говорить о необходимости "переходить к обороне". В частности, экс-глава украинского Генштаба Виктор Муженко заявил, что ВСУ должны возвести глубокие эшелонные фортификации и сформировать резервы. А советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что ВСУ "меняют тактику", пытаясь продолжать попытки наступать на одних направлениях и организовывая оборону на других.

Президент страны Владимир Зеленский провел совещание по возведению укреплений на границах с Россией и Белоруссией, а также вдоль линии боевого соприкосновения. В конце ноября была создана межведомственная рабочая группа, которая будет заниматься вопросами строительства фортификационных сооружений. Ее возглавили Умеров и вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Группа будет работать круглосуточно по принципу оперативного штаба и станет координировать усилия органов военного управления, а также центральных и местных властей по строительству военных инженерно-технических и фортификационных сооружений. Затем стало известно, что кабмин выделил почти $868 тыс. на строительство фортификационных сооружений на подконтрольных украинским войскам территориях Запорожской области. Ранее из резервного фонда было выделено $340,7 тыс. для строительства укреплений на восточном и южном направлении и более $2,7 млн - в Сумской области на севере страны. 

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