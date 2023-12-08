В Ростехе рассказали об успешном уничтожении Leopard, Challenger и Bradley из "Корнета"

По данным разработчика, противотанковый ракетный комплекс в своем классе по ключевым характеристикам является лучшим в мире, при этом он продолжает развиваться

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Поставленные Украине западные танки Leopard, Challenger, а также БМП Bradley уничтожаются в ходе СВО в том числе из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет". При этом комплекс продолжает развиваться, сообщил его разработчик - холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех).

"Российский противотанковый ракетный комплекс "Корнет" в своем классе по ключевым характеристикам является лучшим в мире, при этом он продолжает развиваться. В ходе специальной военной операции ПТРК "Корнет" была поражена западная бронетехника, в том числе основные боевые танки "Леопард", "Челленджер", БМП "Бредли" и другие боевые бронированные машины. За последние годы комплекс значительно улучшил свои характеристики. Выросла дальность его действия. За счет тандемной боевой части боеприпасов и новых режимов стрельбы "Корнет" научился преодолевать комплексы противодействия, динамическую защиту и броню под ней толщиной до 1 300 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале холдинга.

"Выросла дальность его действия. За счет тандемной боевой части боеприпасов и новых режимов стрельбы "Корнет" научился преодолевать комплексы противодействия, динамическую защиту и броню под ней толщиной до 1 300 мм", - говорится в сообщении.

"Развитие комплекса "Корнет" продолжается. Ведутся работы по повышению удобства управления огнем", - говорится в сообщении, сообщили в Ростехе.