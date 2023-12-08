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Минобороны показало применение облегченного «Града»

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Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) 9К55 «Град-1» группировки «Юг» нанесли удары по объектам Вооруженных сил Украины. Применение РСЗО, которая является облегченной версией системы 9К51 «Град», показало Минобороны России в Telegram.



На опубликованном видео показано выдвижение машины на огневую позицию, заряжание РСЗО и поражение целей. «Расчеты поражают командные пункты, фортификационные сооружения, районы сосредоточения и артиллерийские батареи противника», — отметили в Минобороны.

Изначально «Град-1» предназначался для оснащения полковых подразделений морской пехоты. РСЗО на шасси ЗиЛ-131 отличается от базовой версии уменьшенным количеством направляющих для запуска реактивных снарядов калибра 122 миллиметра. Базовая версия на шасси Урал-375Д и Урал-4320 несет 40 направляющих, а облегченная — 36.

Ранее в декабре стало известно, что научно-производственное объединение «Сплав» запатентовало снаряд повышенной дальности для РСЗО. Новый снаряд обладает улучшенными аэробаллистическими характеристиками и имеет повышенную точность.

В сентябре в Минобороны России сообщили, что точность ударов РСЗО «Торнадо-С» при использовании современных боеприпасов достигает ста процентов.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Град РСЗО
Торнадо-С
Урал-4320
Компании
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
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