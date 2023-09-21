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Минобороны рассказало о стопроцентной точности РСЗО «Торнадо-С»

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РСЗО «Торнадо-С»
РСЗО «Торнадо-С».
Источник изображения: НПО «Сплав»

Точность ударов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» при использовании современных боеприпасов достигает ста процентов. Об этом сообщило Министерство обороны России (МО РФ) в Telegram.

Отмечается, что расчеты «Торнадо-С» наносят точные удары управляемыми ракетами по опорным пунктам на переднем крае, станциям выгрузки техники, боеприпасов и топлива, а также складам и замаскированным командным пунктам противника.

«Точность попадания при использовании современных боеприпасов достигает 100 процентов. Неудивительно, что вражеская разведка беспрерывно, но безрезультатно пытается вскрыть стартовые позиции установок, а также места укрытия комплекса», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ракетчики, работающие в зоне проведения специальной военной операции, постоянно меняют стартовые позиции, чтобы исключить возможность обнаружения. Также расчеты несколько раз в день меняют укрытия.

Там добавили, что «Торнадо-С» сама задает курс управляемому боеприпасу. Выносной пульт позволяет ракетчикам работать на удалении нескольких десятков метров для безопасности.

Ранее в сентябре «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны писали, что РСЗО «Торнадо-С» и «Смерч» получат бронированное шасси.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Торнадо-С
Компании
Минoбороны РФ
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