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ТАСС

Байден полагает, что РФ, победив на Украине, может вторгнуться в какую-то страну НАТО

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: Tom Brenner/ Getty Images

По словам американского президента, это втянет Соединенные Штаты в конфликт

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден полагает, что Россия после возможной победы на Украине может вторгнуться в какую-то страну Организации Североатлантического договора (НАТО), а это втянет Соединенные Штаты в конфликт.

Выступая в Белом доме с обращением к Конгрессу США, американский лидер предположил, что Москва "не остановится" в случае победы в украинском конфликте. "Здесь важно видеть долгосрочную перспективу", - сказал Байден, предположив, что российскому руководству "придется идти дальше" - "на другие страны НАТО". Если это произойдет, полагает глава американской администрации, то произойдет то, к чему, по его словам, США "не стремятся и чего нет на сегодняшний день: американские войска будут сражаться с российскими войсками".

В обращении к Конгрессу Байден призвал одобрить запрос вашингтонской администрации на выделение из федерального бюджета дополнительной крупной финансовой помощи Украине до ухода законодателей на рождественские каникулы в середине декабря. "Не заблуждайтесь. Сегодняшнее голосование надолго войдет в историю", - считает хозяин Белого дома. Он говорил о процедурном голосовании по законопроекту.

По мнению американского лидера, отказ США от помощи Украине поставит под угрозу поддержку Киева со стороны Европы. "Если мы откажемся [от помощи Киеву], сколько наших европейских друзей продолжат выделять средства и какими объемами? Это слишком серьезно", - отметил глава государства.

"Все европейские лидеры готовы остаться с нами, остаться с Украиной. Кто в Соединенных Штатах готов отказаться от этого? Я говорю вам, я не готов отказаться. И я не думаю, что американский народ тоже", - сказал президент. "Мы не можем позволить [президенту РФ Владимиру] Путину победить", - два раза повторил Байден. "Это в наших исключительных национальных интересах, в международных интересах всех наших друзей", - утверждал он.

"Весь мир следит за тем, что будут делать Соединенные Штаты. Подумайте, если мы не поддержим Украину, что будет делать остальной мир? Что будет делать Япония, которая сейчас поддерживает Украину? Что произойдет с Группой семи? Что будет с нашими союзниками по НАТО? Что они будут делать? Если мы сейчас уйдем, то только поощрим других агрессоров. Я призываю Конгресс действовать и поступить правильно: встать на сторону народа Украины", - утверждал Байден.


Ситуация с помощью Украине

Вопрос о продолжении помощи Украине сейчас активно обсуждается в Конгрессе США, где из-за позиции республиканского большинства в Палате представителей запрос администрации Байдена на выделение дополнительного финансирования не получил одобрения конгрессменов.

В начале декабря спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл заявили, что увязывают продолжение помощи Киеву с решением миграционного вопроса и контроля южной границы США. По словам Джонсона, законодатели-республиканцы серьезно настроены добиться качественных изменений в содержании возможного пакета финансирования. При этом глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг ранее направила письмо законодателям, в котором предупредила, что к концу календарного года у США полностью истощатся ресурсы для оказания помощи Украине, если не будет одобрен запрошенный администрацией проект финансирования.

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Пока дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной.

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Россия
США
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Проекты
NATO
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