В состав ВМС ОАЭ введён головной корвет проекта Gowind 2500

В военно-морской базе Абу-Даби 29 ноября 2023 года состоялась церемония ввода в состав военно-морских сил Объединённых Арабских Эмиратов головного корвета Р 110 Bani Yas проекта Gowind 2500, из двух кораблей этого типа, заказанных во Франции.

Церемония ввода в состав ВМС ОАЭ головного корвета Р 110 Bani Yas проекта Gowind 2500 постройки французского объединения Naval Group. Абу-Даби, 29.11.2023 (с) WAM

Французское судостроительное объединение Naval Group с корветом проекта Gowind 2500 (ранее именовался Gowind Combat) в 2017 году одержала победу в тендере ВМС ОАЭ, в котором также принимали участие итальянское объединение Fincantieri и голландская группа Damen. В ноябре 2017 года Францией и ОАЭ было подписано предварительное соглашение на межправительственном уровне о приобретении Эмиратами кораблей данного проекта, а 25 марта 2019 года правительство эмирата Абу Даби в условиях секретности подписало с Naval Group контракт на постройку для ВМС ОАЭ двух корветов проекта Gowind 2500 с опционом еще на два корабля. Стоимость контракта составила около 750 млн евро (видимо, без учета стоимости ракетного вооружения). Оба корвета строятся в арсенале Naval Group в Лориане. ОАЭ стали третьим заказчиком корветов серии Gowind 2500 после Малайзии и Египта.

Головной строящийся для ВМС ОАЭ по этому контракту корвет Р 110 Bani Yas был спущен на воду в арсенале Naval Group в Лориане 4 декабря 2021 года и вышел на заводские ходовые испытания 6 марта 2023 года. Официальная передача корвета эмиратской стороне состоялась в Лориане 21 октября 2023 года, после чего он 23 октября вышел в ОАЭ.

Второй корвет Р 111 Al Emarat для ОАЭ был спущен на воду в Лориане 13 мая 2022 года. Ожидается, что он выйдет на заводские ходовые испытания в начале 2024 года и будет сдан в том же году. О реализации опциона никаких данных нет.

Согласно данным Naval Group, строящийся для ОАЭ вариант корветов проекта Gowind 2500 имеет полное водоизмещение около 2800 тонн, длину 102 м и ширину 16 м. Энергетическая установка комбинированная дизель-электрическая по схеме CODLOD, максимальная скорость хода 25,5 уз, автомномность 21 сутки. Экипаж 95 человек.

Вооружение кораблей типа Bani Yas составляют противокорабельный ракетный комплекс MBDA Exocet MM40 Block 3C (восемь ракет), зенитный ракетный комплекс малой дальности MBDA VL MICA (вертикальная пусковая установка на 16 ракет), американский зенитный ракетный комплекс ближнего действия Raytheon RAM (21-зарядная пусковая установка Mk 49), 76-мм универсальная артиллерийская установка Leonardo Super Rapid NG с комплексом управляемого вооружения Strales, две 30-мм дистанционно управляемые артиллерийские установки EOS R400 Marine, два двухтрубных 324-мм торпедных аппарата для торпед MU90. Обеспечено постоянное базирование вертолета 10-тонного класса.

Видео ухода корвета Р 110 Bani Yas из Франции (с) Naval News :