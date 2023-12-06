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ТАСС

В офисе президента Украины признали "большой риск" поражения в конфликте с Россией

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Источник изображения: Alexey Furman/ Getty Images

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак также отметил, что украинские войска уже ведут оборонительные операции

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что существует большой риск поражения в конфликте с Россией, если произойдут новые задержки с выделением помощи со стороны США.

"Если помощь, которая обсуждается в конгрессе, будет просто отложена, то создастся большой риск, что мы останемся на тех же позициях, что сейчас, что наступать станет невозможно, и будет большой риск проиграть эту войну", - сказал он, выступая в Институте мира в Вашингтоне.

Ермак также отметил, что украинские войска уже ведут оборонительные операции. "Прежде всего, это оборона. И некоторые наступательные операции по отдельным направлениям. Количество сил, которые сконцентрировала Россия, создает для нас сложности", - добавил он.

Кроме того, глава офиса президента Украины признал, что задерживание прямой поддержки со стороны США привет к ситуации, когда украинским властям будет трудно выполнять свои обязательства перед населением. "Без прямой бюджетной поддержки будет трудно людям просто выживать", - добавил он.

Конгресс продолжает обсуждать выделение пакета финансовых средств, в который должна войти помощь Украине, Израилю, а также деньги для укрепления южной границы США, где наблюдается большой наплыв мигрантов. Пока демократы и республиканцы прийти к согласию относительно выделения этих средств не смогли. 

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Страны
Израиль
Россия
США
Украина
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