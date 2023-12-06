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ТАСС

WP: Трамп может отменить поставки оружия Украине в первый день возможного президентства

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Дональд Трамп во время выступления на предвыборной встрече в штате Нью-Хэмпшир, 23 октября 2023 года
Дональд Трамп во время выступления на предвыборной встрече в штате Нью-Хэмпшир, 23 октября 2023 года.
Источник изображения: Charles Krupa/AP

По словам обозревателя газеты Джоша Рогина, если экс-президенту удастся добиться переизбрания, Западу будет сложно достичь консенсуса по поводу дальнейшей судьбы заявки Киева на вступление в НАТО

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп, вновь участвующий в президентской гонке в 2024 году, может отменить все поставки вооружений на Украину в первый же день после возможного возвращения на высший государственный пост. Такое мнение выразил обозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин.

"Трамп может в первый же день второго срока отменить все запланированные поставки оружия на Украину. Но будет сложнее заставить Украину или союзников по НАТО отправить вооружения обратно", - пишет обозреватель. По его мнению, в связи с этим США в настоящее время должны ускорить поставки оружия Киеву, а также заранее разместить как можно больше оружия и боеприпасов в Восточной Европе. "Перемещение большого количества оружия ближе к Украине сейчас принесет дополнительную выгоду в виде укрепления безопасности европейских союзников", - считает он.

Рогин также утверждает, что если экс-президенту удастся добиться переизбрания, Западу будет сложно достичь консенсуса по поводу дальнейшей судьбы заявки Киева на вступление в НАТО. "Если Трамп вернется, консенсус НАТО в отношении продвижения заявки Киева будет маловероятен", - считает обозреватель.

Он предложил нынешней американской администрации разработать долгосрочный план поддержки Украины в сфере безопасности по аналогии с выработанным ранее бывшим президентом США Бараком Обамой 10-летним планом помощи Израилю. "Это необходимо, потому что даже если [президент США Джо] Байден сможет переизбраться, республиканцы - сторонники Трампа в Конгрессе наверняка продолжать предпринимать попытки сократить помощь Украине", - говорится в публикации. "Лидерам как демократов, так и республиканцев стоит нарастить усилия, чтобы убедить своих избирателей в том, что поддержка Украины стоит своих денег. Команда [президента Украины Владимира] Зеленского также должна расширить работу с США за пределами Вашингтона", - считает Рогин. По его словам, "никакие долгосрочные усилия по оказанию помощи Украине не будут устойчивыми без постоянной поддержки американцев". 

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