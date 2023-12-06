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ТАСС

Украина получит от USAID 20 тыс. тонн металла для защитных сооружений на энергообъектах

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Украинские пожарные во время тушения пожара на объекте энергетики в Хмельницкой области
Украинские пожарные во время тушения пожара на объекте энергетики в Хмельницкой области.
Источник изображения: © Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

В Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры Украины указали, что всего ко второму уровню защиты относятся 22 подстанции, 63 автотрансформатора в 14 областях страны

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины получит от Агентства международного развития США (USAID) 20 тыс. тонн металла для создания защитных сооружений на объектах энергетики. Об этом сообщило украинское ведомство.

"В рамках проекта энергетической безопасности, финансируемого правительством США через USAID, агентство восстановления получит 20 тыс. тонн металла для строительства сооружений второго уровня защиты. Это защита от дронов", - говорится в сообщении в Facebook ведомства (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В агентстве указали, что всего ко второму уровню защиты относятся 22 подстанции, 63 автотрансформатора в 14 областях страны. Проект по обеспечению металлом реализует компания Tetra Tech ES, являющаяся подрядчиком USAID. Отмечается, что компания закупает металл у украинского производителя и что первая партия металла уже поступила и используется по назначению. "На сегодняшний день получили около 5 тыс. тонн арматуры, которую уже используют при сооружении антидроновых защитных сооружений в западных, центральных и южных регионах", - сообщила заместитель председателя агентства Валерия Иванова.

Задачи на строительство формирует компания "Укрэнерго", при проектировании используются данные от Генштаба ВСУ. 

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Россия
США
Украина
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