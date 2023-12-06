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ТАСС

СМИ: Европа не сможет заменить военную помощь Украине от США, если она прекратится

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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

По словам бывшего посла США на Украине Билла Тейлора, Европе "потребуются годы", чтобы достичь уровня оперативных возможностей, запасов вооружений и военно-промышленного потенциала Вашингтона

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Европейские страны не смогут заменить военную помощь США Украине, если Вашингтон прекратит поддержку Киева. Об этом сообщил портал Semafor со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского чиновника.

"Европейские страны продолжат делать то, что делали [касательно военного снабжения Украины], но поддержку США как таковую практически невозможно заменить", - указал собеседник портала.

По словам бывшего посла США на Украине Билла Тейлора, Европе "потребуются годы", чтобы достичь уровня оперативных возможностей, запасов вооружений и военно-промышленного потенциала США. Как заявил изданию другой европейский дипломат, официальные лица уже пытаются добиться от стран, входящих в НАТО и за его пределами, чтобы те "провели инвентаризацию имеющегося у них на складах оружия и активизировали помощь" Киеву. Эти попытки станут интенсивнее, если США прекратят военные поставки Украине, добавил дипломат.

Глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг в понедельник направила письмо американским законодателям. В нем она предупредила, что к концу календарного года у США полностью исчерпаются ресурсы для оказания помощи Украине, если законодатели не одобрят запрошенный администрацией проект финансирования.

Администрация США направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом США Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса в последнее время публично высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. 

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