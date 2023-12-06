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В России изучат износ спутников

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Изображение радиолокационного спутника дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА"
Изображение радиолокационного спутника дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА".
Источник изображения: Роскосмос

В России изучат износ спутников на низкой околоземной орбите. Об этом со ссылкой на Московский авиационный институт (МАИ) сообщает РИА Новости.

Отмечается, что соответствующий проект «предполагает создание наиболее достоверной модели, комплексно учитывающей все воздействующие на аппараты факторы». Математическая модель поможет выяснить, где обшивка спутников изнашивается сильнее всего под воздействием окружающей среды.

Одной из причин деградации спутника на орбите называется воздействие атомарного кислорода, приводящее к коррозии обшивки космического аппарата (КА). Предлагаемая вузом математическая модель предлагает понять, как именно коррозия распространяется по КА.

«При моделировании нужно учитывать много параметров: молекулярно-атомные, температурные, физико-химические процессы, ионизацию. Описать достоверно такую среду сложно, поэтому ученые применяют различные приближения. Например, существующие модели могут точно рассчитывать температурные процессы, но иметь большую погрешность в молекулярных вычислениях», — сказала студентка четвертого курса МАИ Анастасия Шевко.

В апреле американская военно-промышленная корпорация и крупнейший подрядчик Минобороны США (компания Lockheed Martin) объявила о проведении успешной демонстрации технологии обслуживания спутников на околоземной орбите.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Lockheed-Martin
МАИ
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