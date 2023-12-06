В Белом доме заявили, что США ожидали взятия Киева вскоре после начала СВО

Пресс-секретарь американского президента Карин Жан-Пьер затронула эту тему в свете призывов вашингтонской администрации к законодателям одобрить выделение дополнительных средств на военную помощь У...

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Администрация США полагала, что российская сторона установит контроль над Киевом вскоре после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, "в первые пару дней" после начала СВО США "думали, что Киев сразу же будет взят". Жан-Пьер рассуждала на эту тему в свете призывов вашингтонской администрации к законодателям одобрить выделение дополнительных средств на военную помощь Украине.

Президент России Владимир Путин в октябре на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате подчеркнул, что СВО является попыткой прекратить войну на Украине, которая была развязана еще в 2014 году в результате государственного переворота. "Напомню, что украинский кризис начался с 2014 года, когда был организован государственный переворот и потом развязана война, боевые действия на юго-востоке Украины, вот с этого все началось. Наша специальная военная операция - это не начало войны, а попытка ее прекратить", - сказал он.

По словам Путина, причина конфликта на Украине кроется, в частности, в том, что узкая группа стран не хочет расставаться с ускользающим статусом гегемона и в этих целях прямо провоцирует кризисные ситуации в различных регионах мира, активно разжигая как застарелые, так и новые конфликты.