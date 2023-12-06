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ТАСС

Пентагон сообщил об изучении конфликта на Украине с точки зрения создания ВС будущего

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Российские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Заместитель председателя Комитета начальников штабов ВС США адмирал Кристофер Грейди отметил, в частности, развитие беспилотных летательных аппаратов и средств борьбы с ними

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Специалисты Минобороны США изучают конфликт на Украине с точки зрения создания вооруженных сил будущего. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета начальников штабов ВС США адмирал Кристофер Грейди, выступая в Атлантическом совете (организация, признанная нежелательной в РФ).

"Во-первых, скорость [оценки обстановки] и срочность [принятия и исполнения решений командирами]", - сказал адмирал, отвечая на вопрос о том, какие основные выводы сделали США, разбирая конфликт на Украине.

Также он отметил инновационную составляющую конфликта, в частности, развитие беспилотных летательных аппаратов и средств борьбы с ними, а также использование сверхзвуковых ракет. В то же время США учитывают и так называемую окопную войну, которая и в современном масштабном конфликте является важной частью ведения боевых действий. "Эти уроки мы усвоили, - сказал Грейди. - Мы хотим сосредоточиться на будущем, но мы не можем не учитывать и другие вещи, которые все еще очень эффективны [на поле боя]".

"Вот так мы начинаем думать о том, как могут выглядеть объединенные вооруженные силы будущего", - сказал адмирал. 

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Страны
США
Украина
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