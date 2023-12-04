Белый дом заявил, что "отчаянно нуждается" в выделении Конгрессом средств на помощь Киеву

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби отметил, что в этот запрос также включили средства для Израиля и на безопасность границы США

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Администрация США отчаянно нуждается в одобрении Конгрессом выделения дополнительных средств на поддержку Украины. Об этом заявил в эфире телеканала ABC координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Я отмечу, что в этот запрос на дополнительное финансирование <...> включены деньги для Украины, в которых мы отчаянно нуждаемся. Включены средства для Израиля. Там также деньги на безопасность границы", - сказал он.

"Я не стану забегать вперед в том, что касается принятия решений президентом", - отметил Кирби, говоря о возможности увязать вопросы выделения средств на нужды Киева и финансирования мер по охране американских границ и пресечению нелегальной иммиграции. Как он подчеркнул, президент США Джо Байден ранее "представил план реформ в миграционной сфере". "Конгресс, по сути, проигнорировал его, - добавил сотрудник СНБ. - Если они серьезно настроены на реформы в миграционной сфере, то должны принять это предложение президента. Они также должны одобрить наш запрос на дополнительное финансирование, все четыре крупных пункта, среди них также средства на Индо-Тихоокеанский регион, что важно для нашей национальной безопасности. Мы призываем Конгресс сделать все это незамедлительно".

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Несколько республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса в последнее время публично высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец, от штата Луизиана) ранее отмечал, что нижняя палата Конгресса намерена увязать оказание возможной дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля за южной американской границей.