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Израиль использовал «Евангелие» для ударов по ХАМАС

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Ударов ЦАХАЛ по объектам палестинского движения ХАМАС
Ударов ЦАХАЛ по объектам палестинского движения ХАМАС.
Источник изображения: Atef Safadi/EPA

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) использует искусственный интеллект (ИИ) «Евангелие» для выбора целей для ударов по объектам палестинского движения ХАМАС. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Guardian.

Издание пишет, что «благодаря быстрому и автоматическому извлечению разведывательных данных» ИИ предоставляет рекомендации по нацеливанию, в частности, на дома людей, связанных с движением ХАМАС. Источники издания в ЦАХАЛ уверяют, что это позволяет израильской стороне оперативно получать большой объем достаточно точных данных.

Опрошенные The Guardian эксперты скептически отнеслись к использованию ИИ для ударов по объектам ХАМАС.

Ранее издание Newsweek сообщило, что США использовали симуляторы систем ИИ при испытаниях перспективного стратегического бомбардировщика B-21 Raider.

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Страны
Израиль
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
Проекты
AI
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