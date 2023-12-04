Премьер Ирака предостерег США от ударов по формированиям на иракской территории

Дубай. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава правительства Ирака Мухаммед ас-Судани во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном предостерег Вашингтон от ударов по иракской территории, сообщают в субботу ближневосточные СМИ.

По их данным, в ходе разговора ас-Судани заверил, что готов "обеспечивать безопасность военных советников из международной коалиции (во главе с США - ИФ), находящихся в Ираке". Премьер также попросил воздержаться "от любых атак" на иракской территории. Разговор состоялся на фоне возобновления боев между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.