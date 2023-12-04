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Интерфакс-АВН

Премьер Ирака предостерег США от ударов по формированиям на иракской территории

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Мухаммед ас-Судани
Мухаммед ас-Судани.
Источник изображения: rasthaber.com

Дубай. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава правительства Ирака Мухаммед ас-Судани во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном предостерег Вашингтон от ударов по иракской территории, сообщают в субботу ближневосточные СМИ.

По их данным, в ходе разговора ас-Судани заверил, что готов "обеспечивать безопасность военных советников из международной коалиции (во главе с США - ИФ), находящихся в Ираке". Премьер также попросил воздержаться "от любых атак" на иракской территории. Разговор состоялся на фоне возобновления боев между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Ирак
США
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