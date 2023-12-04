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Военное обозрение

В Южной Корее вывели из эксплуатации самолет F-35A, ранее столкнувшийся с птицей

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Источник изображения: topwar.ru

Командование вооруженных сил Южной Кореи приняло решение вывести из эксплуатации истребитель-«невидимку» F-35A. Ранее он получил повреждения в результате столкновения с птицей – орлом.

Как стало известно, самолет южнокорейской военной авиации был очень серьезно поврежден после попадания птицы в вакуумный насос. В результате столкновения произошли многочисленные поломки, вышли из строя системы. Специалисты насчитали не менее 300 повреждений самолета.

В итоге военное ведомство подсчитало, что ремонт самолета обойдется в 100 млн долларов. Это очень высокая стоимость устранения неполадок, поэтому, несмотря на ценность данного истребителя для ВВС страны, было принято решение вывести его из эксплуатации.

В социальных сетях люди шутят, что орел оказался «агентом Кремля», выведя из строя новейший истребитель американского производства. Южная Корея ранее приобрела такие самолеты у США с одобрения Государственного департамента, планируя усилить ими свои военно-воздушные силы на фоне обострения отношений с КНДР.

Столкновения с птицами – большая проблема для самолетов, часто они приводят к трагическим последствиям. Министерство обороны США сообщает, что на базах ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты каждый год отмечают до 3000 столкновений с птицами. Конечно, большинство столкновений не заканчивается падениями самолетов, но все равно они потенциально заключают в себе большие риски и для дорогостоящей военной техники, и для летчиков.

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Страны
КНДР
Россия
США
Южная Корея
Продукция
F-35A
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