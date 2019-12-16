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Деловая газета "Взгляд"

ВВС Кореи выпустили видео с уничтожением советского ЗРК "Куб"

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Источник изображения: Кадр из видео

Военно-воздушные силы (ВВС) Республики Корея опубликовали рекламный ролик, на котором запечатлено, как южнокорейский истребитель пятого поколения F-35A Lightning II уничтожает северокорейскую межконтинентальную ракету и пусковую установку Hwasong-14.

Hwasong-14 представляет собой гибрид технологий российского самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" и советского зенитно-ракетного комплекса "Куб", передает РЕН ТВ.

На ролик обратило внимание издание Defence Blog. По данным портала, южнокорейские F-35A Lightning II предназначены для сдерживания северокорейских вооруженных сил.

Ракета Hwasong-14 является самой совершенной в арсенале Пхеньяна, так как имеет дальность полета свыше 10 тыс. километров. Это позволяет снаряду достичь США в случае пуска.

Ранее в Сети появился ролик, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.



Наталья Ануфриева

Права на данный материал принадлежат
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Страны
КНДР
Россия
США
Южная Корея
Продукция
96К6 Панцирь-С1
AH-64
F-35
F-35A
КУБ
Оса-АКМ
Проекты
Истребитель 5 поколения
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