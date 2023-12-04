Турецкая оборонная корпорация представит ВМС Аргентины проект модернизации эсминцев MEKO 360

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Экономика Республики Аргентина, президентом которой недавно стал эпатажный политик-либертарианец Хавьер Милей, много лет находится в жестком кризисе и считается одной из наиболее слабых среди стран Латинской Америки. Однако это не мешает руководству страны тратить деньги на перевооружение и техническую модернизацию армии и флота.

В конце мая 2023 года командующий Военно-морскими силами Аргентины контр-адмирал Карлос Мария Алиеви представил обзор основных проектов модернизации флота на среднесрочную и долгосрочную перспективу. В частности, планируется приобретение новых фрегатов, которые заменят устаревшие эсминцы ARA Hércules класса B-52 и ARA Santísima Trinidad.

Кроме того, планируется модернизация построенных в Германии кораблей модульного типа MEKO 360, которые поочередно классифицируются как фрегаты и эсминцы. Военно-аналитическое издание Zona Militar сообщает, что улучшением и перестройкой эсминцев данного типа может заняться турецкая оборонная компания Aselsan. По данным издания, турецкий концерн уже в ближайшее время представит министерству обороны и командованию ВМС Аргентины соответствующий проект модернизации кораблей. Причем за основу ее проведения будут взяты улучшенные версии спроектированных в Германии для ВМС Турции фрегатов Barbaros того же класса MEKO 360.

В настоящее время турецкий промышленный конгломерат предлагает широкий спектр решений всех типов, от беспилотных летательных аппаратов до боевой брони, электроники, военно-морских систем и других

— пишет Zona Militar.

Начатая в 2018 году модернизация фрегатов класса Barbaros / MEKO 200TN ВМС Турции была замедлена из-за различных проблем. По этой причине первое судно в обновленной модификации фрегата TCG Orucreis F-245 поступило на вооружение турецкого флота буквально на днях, сообщает издание.

Теперь турецкий оборонный концерн Aselsan намеревается участвовать не только в работах по модернизации кораблей класса MEKO 360 для ВМС Турции, но и предлагает неплохие условия по улучшению аргентинских судов этого типа. В данное время переговоры о заключении контрактов пока еще не ведутся, они начнутся после предоставления турецкой компанией плана и сметы затрат в рамках программы, сообщает Zona Militar. Участие Aselsan в работах по улучшению характеристик кораблей ВМС Аргентины активно лоббирует Минобороны Турции.

Правда, пока что речь идет о планах и договоренностях предыдущего руководства страны и главы военного ведомства Аргентины. Какими будут шаги в части военных расходов и проектов по переоснащению и модернизации вооруженных сил нового президента после его официального вступления в должность, а также скорее всего другого министра обороны, предсказать весьма затруднительно.