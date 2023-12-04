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ТАСС

СМИ: США не одобрят помощь Киеву в отрыве от Израиля даже в начале 2024 года

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Здание Конгресса США
Здание Конгресса США.
Источник изображения: AP Photo/ J. Scott Applewhite

Журнал The American Conservative отмечает, что "все большее число законодателей и избирателей из рядов Республиканской партии испытывают раздражение вовлеченностью" Соединенных Штатов в украинский кризис

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Рассмотрение в Конгрессе запроса о выделении дополнительного финансирования Украине в отрыве от оказания помощи Израилю и ужесточения контроля за границами США грозит тем, что она не будет одобрена до конца текущего года или в начале 2024 года. С такой оценкой выступил журнал The American Conservative.

Издание отмечает, что лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса Митч Макконелл сделал ставку на финансирование Украины, при этом "все большее число законодателей и избирателей из рядов Республиканской партии испытывают раздражение вовлеченностью США" в украинский кризис. При этом журнал подчеркивает, что осенью текущего года республиканцы в Конгресса "дважды не допустили реализации" устремлений Макконелла, отказавшись выделять в Сенате помощь Украине в рамках проекта финансирования работы правительства США, а также отказавшись увязать в Палате представителей выделение средств Киеву с финансированием военной поддержки Израиля.

"Несмотря ни на что, Макконелл верно понимает одну вещь: если финансирование Украины не будет увязано с помощью Израилю или обеспечением безопасности границ США, шансы на выделение дополнительной помощи Украине до конца 2023 года или в начале 2024 года малы", - пишет журнал. "Если Макконелл хочет преподнести Украине большой рождественский подарок, обязательства по защите границ [США] должны быть в достаточной мере надежными, чтобы нужное число республиканцев в Палате представителей согласились выделить финансирование Украине", - отмечает издание.

Вашингтонская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего для оказания помощи Украине и Израилю, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Несколько республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса публично в последнее время высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец, от штата Луизиана) ранее отмечал, что нижняя палата Конгресса намерена увязать оказание возможной дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля за южной американской границей. 

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Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Украина
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