Российская армия продолжит действовать в «активной обороне»

Танки Т-80У применяются обеими сторонами конфликта на Украине. Расширяется практика их использования для стрельбы по целям вне зоны прямой видимости, с коррекцией огня при помощи беспилотной авиации. Фото Владимира Карнозова.

Основные усилия будут брошены на снижение наступательного потенциала ВСУ

Выступая на коллегии Министерства обороны Российской Федерации (МО РФ) 21 ноября, глава ведомства Сергей Шойгу представил свежие цифры и факты, характеризующие обстановку в зоне специальной военной операции (СВО). Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за первые три недели ноября превысили 13 700 солдат и офицеров, 1800 единиц различного вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ). А 29 ноября стало известно о первом уничтоженном в ходе СВО танке Leopard-1A5 из числа полученных ВСУ из Германии.

Российская армия продолжает держать активную оборону по всей линии боевого соприкосновения. «Противнику непрерывно наносится огневое поражение, не позволяющее ему продвинуться вперед, – продолжал Шойгу. – Все попытки ВСУ провести десантную операцию на Херсонском направлении не увенчались успехом». Благодаря упреждающим и профессиональным действиям российской морской пехоты и сил специальных операций (ССО), ВСУ «несут колоссальные потери». Понимая бессмысленность попыток прорвать нашу оборону, много украинских военнослужащих сдается в плен. Раскрывая тактику действий на ближайшее время, глава военного ведомства сказал, что основные усилия будут прилагаться к снижению наступательного потенциала противника на всех направлениях.

Единая система противовоздушной обороны (ПВО) стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «оснащена и работает… проводятся учения для поддержания ее в боевом состоянии», заявил 26 ноября министр обороны РФ. «Фактически она создана, создана на двустороннем уровне. У нас есть соглашение, есть системы противовоздушной обороны с каждым из государств: с Арменией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и, естественно, с Белоруссией», — сказал руководитель военного ведомства в интервью телеканалу «Россия-1».

В ходе коллегии МО РФ 21 ноября прозвучали доклады о результатах выполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ) в уходящем году, высказывались предложения по формированию проекта ГОЗ на 2024 год и пару лет вперед. Подчеркивалось, что в текущем году приоритетом закупочной политики было оперативное оснащение действующей армии ВВСТ и различным имуществом. «Объемы поставок в войска по сравнению с началом прошлого года основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения выросли почти в 5 раз, если говорить точно – в 4,9 раза, бронетанкового вооружения – более чем в три раза, беспилотных летательных аппаратов в 16 раз, – поделился цифрами Сергей Шойгу. – Поставка средств поражения увеличена в 12 раз, из них высокоточных ракет большой дальности в 5 раз».

При двукратном увеличении объемов финансирования ГОЗ относительно базовых показателей план текущего года будет выполнен не менее чем на 98%. С учетом дополнительных бюджетных ассигнований в 2024 году объемы закупок и ремонта вооружения и военной техники также возрастут. Напомним, что ранее был обнародованы основные цифры бюджета страны на следующий год, подразумевающего существенное, на 70%, увеличение расходов на оборону – до 10,8 трлн руб.

Дополнительное финансирование расширит возможности по опережающей поставке в действующую армию ВВСТ, а также по наращиванию производственных возможностей предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России по выпуску и ремонту наиболее востребованных образцов.

Накопленный в ходе СВО опыт указывает на необходимость продолжения инициативных проектов по модернизации существующих и созданию перспективных вооружений с последующей их апробацией в реальных боевых действиях.

Следующий пункт в повестке дня коллегии МО РФ – поддержание в постоянной готовности стратегических ядерных сил (СЯС), с особым вниманием к морскому компоненту. К настоящему времени в боевой состав Военно-морского флота (ВМФ) России вошли три новейших атомных подводных крейсера (АПКР) проекта 955А «Борей-А». Один из них («Князь Владимир») служит на Севере, а два других («Князь Олег» и «Генералиссимус Суворов») – на Тихом океане.

В октябре единственное соединение на Тихом океане, эксплуатирующее АПКР, полностью перевооружилось с устаревших кораблей второго поколения проекта 667БДР «Кальмар» на современные четвертого поколения семейства «Борей» (включая «Александр Невский» и «Владимир Мономах» проекта 955). Правда, ради этого пришлось раньше намеченного срока вывести из боевого состава последний АПКР проекта 677БДР – «Рязань» (1982 года постройки). Вместе с тем данное обстоятельство дало Сергею Шойгу право утверждать, что доля современных кораблей в составе ядерной триады достигла 100%. Подробно события на Тихоокеанском флоте (ТОФ) представлялись в публикации «Тихоокеанская дивизия подводных лодок перевооружилась» (НВО от 26.10.23).

Исправить положение, при котором тихоокеанской дивизии сегодня не хватает одной боевой единицы, призвано скорое введение в строй четвертого корпуса в серии «Борей-А». На данный счет глава военного ведомства сообщил следующее: «Завершаются государственные испытания ракетной подводной лодки стратегического назначения «Император Александр III», предназначенной для Тихоокеанского флота».

Что касается Северного флота (СФ), то он намного раньше перевооружился на современную технику. Поскольку сегодня строительство всех отечественных подводных атомоходов ведет «Северное машиностроительное предприятие» («Севмаш») в Северодвинске, его продукция в первую очередь поступает морякам-североморцам. Так, все АПКР третьего поколения, представленные проектами 667БДРМ и 941, доставались СФ. Ему также передали головной корпус проекта 955 «Борей» – атомоход «Юрий Долгорукий», а также первый АПКР улучшенного проекта 955А «Борей-А» – «Князь Владимир».

В конце октября под руководством главнокомандующего ВС РФ прошла тренировка САС, в которой был задействован АПКР «Тула» проекта 667 БДРМ из состава Северного флота. Он выполнил пуск МБР морского базирования «Синева» из акватории Баренцева моря («Силы стратегического сдерживания потренировались», «НВО» от 02.11.23).

В целом ситуация с АПКР ясна, но таковая с другими типами субмарин – не очень. На коллегии МО РФ Шойгу сказал, что в этом году ВМФ пополнится «сразу тремя современными многоцелевыми лодками с ракетными комплексами «Калибр». Одна из них точно известна – это «Красноярск» проекта 885М «Ясень-М». По завершении приемо-сдаточных испытаний подводный ракетоносец совершит межфлотский переход на Дальний Восток и присоединится к уже действующему здесь однотипному «Новосибирску».

Никаких других поступлений атомоходов на СФ и ТОФ в ближайшее время не ожидается. Вместе с тем известно, что несколько субмарин проектов 941 и 949А проходят заводской ремонт с модернизаций, в ходе которого перевооружаются ракетами комплекса «Калибр-ПЛ». Так, из четырех лодок проекта 941 на Тихом океане три стоят в ремонте. На Севере в строю три подобные субмарины и еще три в ремонте; в 2023 году планировалось вернуть флоту «Тигр».

В строю находятся четыре лодки проекта 949А, еще две – в ремонте с модернизацией по проекту 949АМ как носители «Калибров».

Возможно, что говоря о «трех современных многоцелевых лодках с ракетными комплексами «Калибр», Шойгу имел в виду только атомные. В таком случае речь идет о двух не новых, а модернизированных кораблях проектов 941 и 949АМ, которые вполне можно назвать «современными».

Но больше прав на жизнь имеет другая версия событий, по которому «недостающая» пара субмарин будет представлена дизель-электрическими подводными лодками (ДЭПЛ) «Можайск» и «Кронштадт». Ранее генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге Андрей Веселов сообщил государственному агентству новостей ТАСС, что ДЭПЛ «Можайск» передадут ВМФ России в ноябре 2023 года.

Очередной этап ходовых испытаний в ноябре прошла и другая лодка петербургских судостроителей – «Кронштадт». Во время выхода в Балтийское море она погрузилась на глубину 180 метров. Как сообщили в пресс-службе МО РФ, экипаж субмарины совместно с представителями промышленности проверил работу всех систем и механизмов. Подлодка, заложенная на «Адмиралтейских верфях» в 2005 году и спущенная на воду в сентябре 2018 года, приступила к ходовым испытаниям пару лет тому назад. Тогда предполагалось, что «Кронштадт» передадут флоту в 2022 году вместе с однотипной ДЭПЛ «Великие Луки». Однако та была спущена на воду лишь в декабре 2022 года и пока задерживается с прохождением испытаний.

Известно, что «Кронштадт» и «Великие Луки» поступят в распоряжение 161-й бригады подводных лодок СФ. Как сообщила пресс-служба МО РФ, с 1986 года 161-я бригада занимается эксплуатацией ДЭПЛ проекта 877, а в последние годы соединение проводило испытания и опытную эксплуатацию новейших субмарин проектов 636.3 и 677 «Лада».

Владимир Карнозов