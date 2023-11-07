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Независимое военное обозрение

Силы стратегического сдерживания потренировались

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Атомный подводный крейсер «Тула» 25 октября выполнил пуск баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря. Фото с сайта Министерства обороны РФ
Атомный подводный крейсер «Тула» 25 октября выполнил пуск баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря. Фото с сайта Министерства обороны РФ.

Выполнены пуски баллистических ракет «Ярс» и «Синева»

Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации (ВС РФ) Владимир Путин провел тренировку стратегических ядерных сил (СЯС).

В мероприятиях были задействованы силы и средства авиационной, наземной и морской составляющих СЯС. Общее управление ими осуществлялось из Национального центра управления обороной РФ.

Проверялся уровень подготовленности органов военного управления, навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления подчиненными войсками.

Согласно таблице полетов, выполнили поставленные командованием задачи экипажи стратегических бомбардировщиков Ту-95МС – носителей дальнобойных крылатых ракет.

Без сбоев в плановом порядке 25 октября выполнены пуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

МБР «Ярс» наземного базирования стартовала из шахты государственного испытательного космодрома Плесецк и успешно поразила цель на полигоне «Кура» на Камчатке.

Из акватории полигона Северного флота (СФ) в Баренцевом море атомный подводный крейсер (АПКР) «Тула» выполнил пуск МБР морского базирования «Синева».

Задачи по предотвращению слежения за ракетоносными субмаринами СФ при выходе из баз и районов развертывания традиционно возлагаются на 161-ю бригаду подводных лодок.

Вскоре после завершения тренировки сил ядерного сдерживания прошли торжественные мероприятия по случаю 90-летия со дня основания этого соединения.

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны, с 1986 года 161-я бригада занимается эксплуатацией дизель-электрических подлодок (ДЭПЛ) проекта 877.

В сообщении также говорится, что в последние годы соединение проводило испытания и опытную эксплуатацию новейших субмарин проектов 636.3 и 677 «Лада».

Ожидается, что в конце уходящего – начале следующего года 161-я бригада подводных лодок пополнится новейшими ДЭПЛ «Кронштадт» и «Великие Луки». В настоящее время эти субмарины постройки ПАО «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге проходят приемо-сдаточные испытания в балтийских водах. H


Владимир Карнозов

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