Войти
Военное обозрение

«Новейшая подлодка для Балтийского моря»: южнокорейская оборонка предложила субмарину KSS-III Польше

248
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Одной из военных программ, реализуемых польскими властями, является строительство нового флота. В частности, рассматривается проект новой субмарины Orka.

Будущая ПЛ должна обладать ВНЭУ, длительностью автономного пребывания в море не менее 30 дней, способностью погружаться на глубину более 200 метров, а также возможностями: атаковать надводные и подводные цели торпедами и ракетами, наземные объекты – КР, воздушные цели (вертолеты на зависании и патрульные самолеты) – ЗУР; противодействовать торпедам; перемещать спецназ; устанавливать мины; нести на борту автономные и дистанционно управляемые морские БПА.

Южнокорейская оборонка (в лице компании Hanwha Ocean), уже прочно прописавшаяся на польском рынке, предложила свои услуги для реализации проекта Orka, а именно субмарину KSS-III водоизмещением 3600 тонн.

Польша может получить новейшую и проверенную на службе подлодку KSS-III, которая способна повысить безопасность в Балтийском море

- отметил производитель.

Как указывается в издании Naval News, вместе с KSS-III Польша получит комплексные учебные программы, опыт обслуживания ПЛ и центр технической поддержки на месте.

Примечательно, что KSS-III как 1-й, так и 2-й серий, снаряжаются баллистическими ракетами. Однако об этом типе оружия в польском проекте Orka ничего не говорится.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Южная Корея
Проекты
ВНЭУ
Военные учения
Похожие новости
19.07.2022
Польша закупит 116 танков M1 "Абрамс" из состава СВ США
07.10.2021
The National Interest (США): Америка не сможет одновременно противостоять Китаю и России в войне
05.08.2020
Крылато-ракетный запах «Морского бриза»
12.05.2020
В Польше оценили влияние пандемии на потенциал США в "сдерживании" России
31.03.2015
Тихий, но конфликтный
06.03.2013
История с географией Рособоронэкспорта
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.12 05:47
  • 7
Военно-технические аспекты СВО
  • 01.12 05:41
  • 1
Роскосмос планирует работать в тесном контакте с частными космическими компаниями
  • 01.12 05:34
  • 125
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 01.12 04:51
  • 57032
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.12 03:05
  • 2
Легендарный Су-57 стал еще мощнее. Теперь у него будут собственные дроны
  • 01.12 03:02
  • 2
В России разработали управляемые силой мысли дроны
  • 30.11 20:37
  • 6
В России разработали броню для военных «КамАЗов»
  • 30.11 18:37
  • 3
«Z-53 спроектирован для группового применения по целям»: в западной прессе оценили новую версию дрона-камикадзе «Ланцет»
  • 30.11 18:28
  • 1
Борисов заявил, что "Луна-25" создавалась недопустимо долго
  • 30.11 18:26
  • 1
В Роскосмосе назвали причину сдвига сроков полета ПТК "Орел"
  • 29.11 22:31
  • 283
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.11 17:51
  • 1
ВСУ озвучили число убитых и пленных женщин-военнослужащих
  • 29.11 10:42
  • 0
Белорусский "Полонез" на Кубе: нежданная угроза для американского южного командования ВС США
  • 29.11 07:12
  • 1
Армия США получит усовершенствованную версию ATACMS
  • 29.11 01:23
  • 1
США планируют масштабную модернизацию ядерного потенциала - доклад