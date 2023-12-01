«Новейшая подлодка для Балтийского моря»: южнокорейская оборонка предложила субмарину KSS-III Польше

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Одной из военных программ, реализуемых польскими властями, является строительство нового флота. В частности, рассматривается проект новой субмарины Orka.

Будущая ПЛ должна обладать ВНЭУ, длительностью автономного пребывания в море не менее 30 дней, способностью погружаться на глубину более 200 метров, а также возможностями: атаковать надводные и подводные цели торпедами и ракетами, наземные объекты – КР, воздушные цели (вертолеты на зависании и патрульные самолеты) – ЗУР; противодействовать торпедам; перемещать спецназ; устанавливать мины; нести на борту автономные и дистанционно управляемые морские БПА.

Южнокорейская оборонка (в лице компании Hanwha Ocean), уже прочно прописавшаяся на польском рынке, предложила свои услуги для реализации проекта Orka, а именно субмарину KSS-III водоизмещением 3600 тонн.

Польша может получить новейшую и проверенную на службе подлодку KSS-III, которая способна повысить безопасность в Балтийском море

- отметил производитель.

Как указывается в издании Naval News, вместе с KSS-III Польша получит комплексные учебные программы, опыт обслуживания ПЛ и центр технической поддержки на месте.

Примечательно, что KSS-III как 1-й, так и 2-й серий, снаряжаются баллистическими ракетами. Однако об этом типе оружия в польском проекте Orka ничего не говорится.