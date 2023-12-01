В Вашингтоне назвали отсутствие у США плана по Украине помехой выделению помощи Киеву

Как отметил председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер, администрация Соединенных Штатов в последнем законопроекте о финансировании Украины заложила слишком много средств в гуманитарной сфере

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Одним из ключевых препятствий для одобрения Конгрессом США запроса на дополнительную помощь для Киева является неспособность вашингтонской администрации сформировать четкий план действий в отношении Украины и признать провал своей политики по пресечению нелегальной иммиграции. Об этом заявил председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер (республиканец, от штата Огайо).

"Проблема с финансированием Украины имеет несколько составляющих", - отметил он, выступая в Атлантическом совете (организация, признанная нежелательной в РФ) в Вашингтоне. Одна из них, по его словам, состоит в "неспособности администрации сформулировать успешный план" действий, касающихся Украины. "В Конгрессе спорят о том, что делать, как нам достичь целей, в чем состоят цели", - добавил законодатель.

"Второй момент, и я обсуждал это с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, состоит в том, что администрация в последнем законопроекте о финансировании Украины заложила чрезмерно много средств в гуманитарной сфере, которые даже не поступили на Украину", - уточнил Тернер.

Говоря о запросе администрации США на дополнительное финансирование для Киева, конгрессмен подчеркнул: "В данный законопроект администрация внесла четыре составляющих. Это Украина, Израиль, Азия <...>, а также южная граница [США]. По-настоящему проблемным вопросом является то, что администрация не желает признавать крах своей политики относительно южной границы и действительно обсудить политику с Конгрессом".

"Это не только вопрос финансирования, касающегося южной границы, требуется изменить политику, и это будет помехой. Поэтому, я думаю, мы не сможем закончить с этим до конца текущего года. Было бы замечательно, если бы это удалось, но я не думаю, что администрация уже готова признать ошибочной политику на южной границе, а этот вопрос должен быть затронут в данном законопроекте", - добавил он.

"Если они начнут переговоры, признав то, что, по данным всех опросов американцев, безусловно, является полнейшим провалом политики на южной границе, и будут взаимодействовать с Конгрессом для поиска решения, то, думаю, это будет быстро", - полагает Тернер.

Запрос на помощь Украине и Израилю

Вашингтонская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего для оказания помощи Украине и Израилю, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Несколько республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса публично в последнее время высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец, от штата Луизиана) ранее отмечал, что нижняя палата Конгресса намерена увязать оказание возможной дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля за южной американской границей.