Войти
ТАСС

В Вашингтоне назвали отсутствие у США плана по Украине помехой выделению помощи Киеву

233
0
0
Майк Тернер
Майк Тернер.
Источник изображения: Global Look Press/CNP/Rod Lamkey

Как отметил председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер, администрация Соединенных Штатов в последнем законопроекте о финансировании Украины заложила слишком много средств в гуманитарной сфере

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Одним из ключевых препятствий для одобрения Конгрессом США запроса на дополнительную помощь для Киева является неспособность вашингтонской администрации сформировать четкий план действий в отношении Украины и признать провал своей политики по пресечению нелегальной иммиграции. Об этом заявил председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер (республиканец, от штата Огайо).

"Проблема с финансированием Украины имеет несколько составляющих", - отметил он, выступая в Атлантическом совете (организация, признанная нежелательной в РФ) в Вашингтоне. Одна из них, по его словам, состоит в "неспособности администрации сформулировать успешный план" действий, касающихся Украины. "В Конгрессе спорят о том, что делать, как нам достичь целей, в чем состоят цели", - добавил законодатель.

"Второй момент, и я обсуждал это с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, состоит в том, что администрация в последнем законопроекте о финансировании Украины заложила чрезмерно много средств в гуманитарной сфере, которые даже не поступили на Украину", - уточнил Тернер.

Говоря о запросе администрации США на дополнительное финансирование для Киева, конгрессмен подчеркнул: "В данный законопроект администрация внесла четыре составляющих. Это Украина, Израиль, Азия <...>, а также южная граница [США]. По-настоящему проблемным вопросом является то, что администрация не желает признавать крах своей политики относительно южной границы и действительно обсудить политику с Конгрессом".

"Это не только вопрос финансирования, касающегося южной границы, требуется изменить политику, и это будет помехой. Поэтому, я думаю, мы не сможем закончить с этим до конца текущего года. Было бы замечательно, если бы это удалось, но я не думаю, что администрация уже готова признать ошибочной политику на южной границе, а этот вопрос должен быть затронут в данном законопроекте", - добавил он.

"Если они начнут переговоры, признав то, что, по данным всех опросов американцев, безусловно, является полнейшим провалом политики на южной границе, и будут взаимодействовать с Конгрессом для поиска решения, то, думаю, это будет быстро", - полагает Тернер.

Запрос на помощь Украине и Израилю

Вашингтонская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего для оказания помощи Украине и Израилю, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Несколько республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса публично в последнее время высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец, от штата Луизиана) ранее отмечал, что нижняя палата Конгресса намерена увязать оказание возможной дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля за южной американской границей. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Украина
Похожие новости
23.01.2023
Ученые смоделировали удар России 300 ядерными ракетами по США
12.01.2023
FP: Турция передала Украине кассетные снаряды времен холодной войны
23.11.2022
Средние державы активизировались. У них появилась сила влиять на мир
18.09.2020
Отечественные поставщики готовы вытеснить западное оружие с турецкого рынка
12.11.2018
Синьхуа (Китай): российские ракеты пугают США
22.10.2018
НАТО нацеливается на "дугу кризисов"
03.02.2017
«МиГ-35 станет отличной мишенью для самолетов НАТО»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.12 05:47
  • 7
Военно-технические аспекты СВО
  • 01.12 05:41
  • 1
Роскосмос планирует работать в тесном контакте с частными космическими компаниями
  • 01.12 05:34
  • 125
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 01.12 04:51
  • 57032
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.12 03:05
  • 2
Легендарный Су-57 стал еще мощнее. Теперь у него будут собственные дроны
  • 01.12 03:02
  • 2
В России разработали управляемые силой мысли дроны
  • 30.11 20:37
  • 6
В России разработали броню для военных «КамАЗов»
  • 30.11 18:37
  • 3
«Z-53 спроектирован для группового применения по целям»: в западной прессе оценили новую версию дрона-камикадзе «Ланцет»
  • 30.11 18:28
  • 1
Борисов заявил, что "Луна-25" создавалась недопустимо долго
  • 30.11 18:26
  • 1
В Роскосмосе назвали причину сдвига сроков полета ПТК "Орел"
  • 29.11 22:31
  • 283
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.11 17:51
  • 1
ВСУ озвучили число убитых и пленных женщин-военнослужащих
  • 29.11 10:42
  • 0
Белорусский "Полонез" на Кубе: нежданная угроза для американского южного командования ВС США
  • 29.11 07:12
  • 1
Армия США получит усовершенствованную версию ATACMS
  • 29.11 01:23
  • 1
США планируют масштабную модернизацию ядерного потенциала - доклад