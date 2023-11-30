Пентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полета

Существующая разведывательная спутниковая группировка США позволяет фиксировать запуски баллистических ракет по всему миру. Но ее разрешающей способности достаточно только для отслеживания активных участков траектории — пока работают двигатели ускорителей. Если ракета имеет маневрирующую или гиперзвуковую головную часть, определить, куда именно летят боеголовки, пока затруднительно. Новые спутники, которые недавно заказал Пентагон, исправят этот недочет.

В минувший понедельник, 27 ноября, Космические силы США (USSF) «дали добро» компании Millennium Space Systems на старт производства первой партии новых спутников. Как сообщило издание SpaceNews, в нее войдут шесть аппаратов, предназначенных для работы на средней околоземной орбите — это область пространства вокруг нашей планеты, в диапазоне от двух до 20 тысяч километров высоты. Точные характеристики спутников не раскрывают.

Известно, что они будут построены на проверенной платформе Altair. К сожалению, из-за того, что это модульная архитектура, практически никаких подробностей о финальном изделии эта информация не несет.

В портфолио Millennium Space Systems есть аппараты на платформе Altair массой от шести до 50 килограммов, располагающие электрической мощностью для полезной нагрузки от 16 до 90 ватт. Уверенно можно сказать только, что это будут не самые дорогие аппараты — в производстве своих изделий компания активно использует готовые коммерческие решения (доступную на рынке промышленную электронику, типовые двигатели, системы ориентации) и аддитивные технологии для элементов конструкции.

Стоимость заказанных шести спутников не уточняется, известно лишь общее запрошенное USSF финансирование программы Missile Track Custody (MTC) на 2024 год — 500 миллионов долларов. Но это только плановый бюджет и только на один год, а весь проект будет длиться как минимум до 2026 года. Кроме того, в рамках MTC будут заказаны не только спутники Millennium Space Systems. Эта программа покрывает полноценную сеть размещенных на средней околоземной орбите сенсоров для обнаружения и отслеживания ракетных запусков. То есть в ее бюджет должны войти дополнительные аппараты от других производителей, разработка необходимой инфраструктуры и затраты на эксплуатацию всего этого богатства.

На своем сайте Millennium Space Systems хвастается, что прошла все перипетии государственного оборонного заказа с рекордной скоростью. Это подтверждает ранее объявленный Пентагоном тренд на ускорение разработки критически важных для страны перспективных технологий. Что любопытно, еще двум компаниям повезло меньше: Raytheon и L3Harris пока не получили одобрения от Командования космических систем США (SSC), которое отвечает за ревизию предложенных подрядчиками проектов. Обе эти именитые компании также стремятся участвовать в Missile Track Custody, и на их долю выпадет создание еще трех спутников, запланированных для первой очереди нового разведывательного «созвездия».

В общей сложности на среднюю околоземную орбиту Космические силы собираются вывести 27 спутников для отслеживания запусков самого разного ракетного вооружения. Первая очередь Epoch 1 — девять аппаратов, которые должны быть запущены в конце 2026 года. Остальные появятся позднее и обеспечат глобальное покрытие инфракрасными «глазами».

В отличие от работающих сейчас аналогов, эти спутники будут расположены существенно ниже геосинхронной орбиты, а значит, ближе к потенциальным объектам наблюдения. Благодаря этому они смогут засекать и наблюдать в режиме реального времени не только яркие факелы ракетных двигателей, но и гораздо более холодные цели. Например, маневрирующие в верхних слоях атмосферы гиперзвуковые головные части.