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ТАСС

Глава МО ФРГ назвал глупостью статью о планах подтолкнуть Украину к переговорам

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус
Министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Источник изображения: EPA-EFE/ CLEMENS BILAN

Борис Писториус счел содержание публикации циничным и напомнил, что Берлин уже несколько раз заверял в продолжении оказания помощи Киеву

БЕРЛИН, 29 ноября. /ТАСС/. Германия не собирается косвенно подталкивать Украину к переговорам, умышленно сокращая объемы помощи, как утверждалось в недавней статье в газете Bild. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, отвечая на вопросы депутатов Бундестага.

"Мне редко приходилось читать столь несуразную глупость, - сказал он. - Это не правда, это не так, мне ничего из этого неизвестно". Он назвал содержание публикации циничным и напомнил, что Берлин уже несколько раз заверял в продолжении оказания помощи Киеву.

Как писала Bild 24 ноября, США и Германия якобы хотят склонить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией, не убеждая его в этом напрямую, но поставляя лишь то оружие, которое необходимо для удержания нынешнего фронта. Ссылаясь на источники в правительственных кругах ФРГ, газета написала 24 ноября, что США и Германия якобы хотят, чтобы Зеленский осознал бессмысленность продолжения конфликта для Киева. При этом, по свидетельству газеты, ни канцлер Германии Олаф Шольц, ни президент США Джо Байден не намерены напрямую требовать от него начать переговоры. Издание напомнило, что США и ФРГ являются крупнейшими поставщиками оружия Киеву.

Правдивость этой публикации уже опровергли в Вашингтоне. 

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Украина
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