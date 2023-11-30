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Модернизированный АК-12 начнут производить в 2023 году

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Автомат АК-12 образца 2023 года
Автомат АК-12 образца 2023 года.
Источник изображения: © Фото : АО "Концерн "Калашников"

Концерн «Калашников» планирует начать производство модернизированного автомата АК-12 до конца 2023 года. Об этом сообщил управляющий директор концерна Андрей Барышников, передает РИА Новости.

Он отметил, что «Калашников» наращивает объемы выпуска военной продукции. «До конца этого года мы рассчитываем приступить к производству усовершенствованного АК-12 образца 2023 года», — сказал управляющий директор. Видеозапись с Барышниковым показали в ходе работы дискуссионной площадки «Горжусь Россией» в Ростовской области.

Ранее в ноябре президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что трехлетний контракт с Минобороны России на поставки автоматов АК-12 завершен досрочно.

В августе Лушников рассказал, что серийные поставки модернизированного АК-12 Вооруженным силам России начнутся уже в этом году. Он отметил, что модернизация направлена на повышение удобства и эффективности выполнения задач с АК-12.

В декабре 2022 года журнал «Калашников» писал, что модернизированный АК-12 получил двухсторонний флажок переводчика-предохранителя и лишился режима стрельбы фиксированными очередями. Также автомат получил новое цевье и приклад с подъемной щекой.

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Страны
Россия
Продукция
АК-12
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
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