Названы особенности модернизированного АК-12

В 2023 году в России начнется производство модернизированного автомата АК-12, который доработали с учетом анализа данных, собранных в ходе его эксплуатации. Особенности усовершенствованного автомата назвали в публикации журнала «Калашников».

Ударно-спусковой механизм АК-12 оснастили двухсторонним флажком переводчика-предохранителя и лишили режима стрельбы фиксированными очередями. Также автомат получит несъемный пламегаситель-компенсатор, который использовали на АК-19.

Конструкторы изменили диоптрический прицел автомата и установили новое цевье, а приклад получил подъемную щеку, которая повышает удобство использования при стрельбе с дополнительным прицелом.

Ранее президент группы компаний «Калашников» Алан Лушников сообщил, что АК-12, который доработали на основе опыта спецоперации России на Украине, начнут выпускать в 2023 году.

В июле стало известно, что АК-12 превысил норму Министерства обороны России по безостановочной стрельбе очередями. Автомат выдержал 680 выстрелов.