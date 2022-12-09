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Доработанный АК-12 начнут выпускать в 2023 году

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Автомат АК-12, первый вариант. Фото автора
Автомат АК-12, первый вариант. Фото автора.
Источник изображения: warspot.ru

Российский автомат АК-12 калибра 5,45 миллиметра, который доработали на основе опыта спецоперации России на Украине, начнут выпускать в 2023 году. Об этом президент группы компаний «Калашников» Алан Лушников сообщил в эфире «Соловьев Live».

«С начала специальной военной операции мы создали рабочую группу, которая в каждодневном режиме во взаимодействии с заказчиком все вопросы отрабатывала. У нас есть перечень замечаний уже по итогам эксплуатации (...) В 2023 году уже пойдет в очередной раз доработанный образец по итогам специальной военной операции», — сказал он.

АК-12 является основным индивидуальным стрелковым оружием Вооруженных сил России. Автомат получил складной телескопический приклад и планки Пикатинни, позволяющие устанавливать дополнительное оборудование.

В сентябре Лушников рассказал, что специалисты предположили исключить режим отсечки по два выстрела, а также добавить возможность установки регулируемой щеки приклада и двухстороннего управления режимами огня автомата.

В июле стало известно, что АК-12 в три раза превысил норму Минобороны России по безостановочной стрельбе очередями. Автомат выдержал 680 выстрелов.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
АК-12
Система поражения "Ратник"
Компании
Минoбороны РФ
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