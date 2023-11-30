Пресса Греции: Американцы ведут переговоры с греками о возможной поставке Украине артиллерийских снарядов

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Ситуация с нехваткой артиллерийских снарядов у украинской армии становится все серьезнее, понимают это и западные спонсоры киевского режима, ищущие способы исправить ситуацию. Одним из вариантов является закупка боеприпасов в третьих странах и передача их ВСУ. Как сообщает греческое издание Ekathimerini, американцы обратились за помощью к грекам.

Ни США, ни Европа, на данный момент не могут обеспечить Украину необходимым количеством артиллерийских снарядов. Обещания Брюсселя поставить Киеву один миллион 155-мм снарядов к весне 2024 года так и останется обещанием, в Европе уже признали невозможность его выполнения, так как промышленность просто не рассчитана на такие объемы. У США почти аналогичная ситуация, склады пусты, да еще и Израиль надо снабжать. На этом фоне Пентагон начал искать боеприпасы у своих союзников. Первой стала Греция.

По данным греческого издания, американцы хотели бы закупить у греческой армии 75 тысяч снарядов для ВСУ. Соглашение еще не заключено, стороны в процессе обсуждения. Известно, что речь идет о снарядах из запасов армии, а не нового производства, поэтому поставка может пройти довольно быстро, если они договорятся.

США обсуждают с Грецией продажу в общей сложности 75 тыс. артиллерийских снарядов из запасов Вооруженных сил Греции в рамках пополнения украинских боеприпасов

- пишет газета.

По словам источника, на которого ссылается издание, речь идет о 50 тысячах артиллерийских снарядов калибра 105 мм, 20 тысячах снарядов калибра 155 мм и 5 тысячах снарядов калибра 203 мм. За все это "богатство" якобы американцы предлагают грекам 47 млн. долларов.

Отметим, что 20 тысяч 155-мм снарядов Украине пообещала передать Германия в новом пакете военной помощи.