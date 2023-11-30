Новый иранский фрегат Deylaman на Каспии

27 ноября 2023 года в военно-морской базе Бендер-Энзели на побережье Ирана на Каспийском море состоялась церемония ввода в состав военно-морских сил Ирана на Каспии легкого фрегата FFGH 78 Deylaman программы Mowj (типа Jamaran), построенного там на судостроительном предприятии Shahid Tamjidi Marine Industries (STMI) объединения Marine Industries Organization (MIO), входящего в состав министерства обороны и поддержки вооружённых сил Ирана. Deylaman стал крупнейшим боевым кораблем ВМС Ирана на Каспийском море.

Введенный в состав ВМС Ирана на Каспийском море новый легкий фрегат FFGH 78 Deylaman программы Mowj (типа Jamaran), Бендер-Энзели, 27.11.2023 (с) Mohammadreza Alimadadi / IRNA

Строящиеся в Иране фрегаты типа типа Jamaran национальной программы Mowj (или Moudge, - موج - "Волна"), , представляют собой фактически модифицированные и упрощенные копии малых фрегатов британского экспортного проекта Vosper Mk 5 разработки шестидесятых годов, четыре единицы которых были построены в Великобритании по контракту 1965 года для ВМС шахского Ирана как тип Saam (Alvand) со вводом в строй в начале 1970-х годов. Три из фрегатов проекта Vosper Mk 5 составляют ядро надводных сил ВМС Ирана по настоящее время (четвертый Sahand был потоплен американцами в 1988 году). Программа Mowj (Moudge) разработки иранской копии этих кораблей была начата в 1997 году, и головной по ней иранский фрегат FFGH 76 Jamaran был начат постройкой на военно-морской верфи ВМС Ирана (Nadaja) в Бендер-Аббасе на побережье Персидского залива около 2001 года. Jamaran был спущен на воду 28 ноября 2007 года и передан в состав ВМС Ирана в Персидском заливе 19 февраля 2010 года.

23 февраля 2007 года на на предприятии STMI в Бендер-Энзели на Каспии было начато строительство второго фрегата FFGH 77 Velayat, который был спущен на воду 17 марта 2013 года, затем переименован в Damavand и вошел в строй 9 марта 2015 года, став самой крупной иранской боевой единицей на Каспии. Однако 10 января 2018 года фрегат FFGH 77 Damavand был выброшен штормом на волнолом у входа в Бендер-Энзели и к концу января 2018 года был полностью разрушен.

Взамен потерянного на предприятии STMI в Бендер-Энзели для ВМС Ирана на Каспии была начата постройка однотипного фрегата, который первоначально унаследовал бортовой номер и название погибшего (FFGH 77 Damavand), однако в итоге уже после начала в 2023 году заводских ходовых испытаний он был переименован в FFGH 78 Deylaman и теперь введен в строй. Название Deylaman ("دیلمان"), как и у других иранских фрегатов, дано в честь гор или горных районов, в данном случае горного района Дейламан\Дейлеман\Дейлем в южном Прикаспии.

К настоящему времени в состав ВМС Ирана в Персидском заливе были введены еще два фрегата программы Mowj. На военно-морской верфи ВМС Ирана (Nadaja) в Бендер-Аббасе был построен и 28 ноября 2018 года введен в строй иранского флота фрегат FFGH 74 Sahand, унаследовавший название и бортовой номер фрегата, погибшего в 1988 году. На судостроительном предприятии Iran Shipbuilding & Offshore Industries Complex Co (ISOICO, также известно как Bostanu Shipyard) в Бандар-Шахид-Реджайе близ Бендер-Аббаса был построен 13 июня 2021 года и введен в строй фрегат FFGH 75 Dena. Фактически все построенные корабли программы Mowj имеют отличия друг от друга.

В стадтт строительства на иранских верфях на побережье Персидского залива находятся еще два фрегата этого типа, превратившихся в долгострои. На военно-морской верфи ВМС Ирана (Nadaja) в Бендер-Аббасе строится фрегат, который был спущен на воду еще в 2016 году под названием Talaieh, но до сих пор так и не введен в строй. 5 декабря 2021 года этот корабль опрокинулся в сухом доке верфи и теперь находится на восстановлении, будучи переименованным в Shiraz или Zagros. Кроме того, фрегат Taftan строится с 2017 года на предприятии ISOICO (Bostanu Shipyard) в Бандар-Шахид-Реджайе. Корпуса достраивавшихся на ISOICO фрегатов Dena и Taftan были построены на верфи Shahid Mousavi Industries объединения MIO в Хорремшехре. Имеются сведения о строительстве в Иране еще одного (восьмого) корабля.

Следует отметить, что в ВМС Ирана корабли типов Saam (Alvand) и Jamaran традиционно официально классифицируются как "эсминцы" (дословно ویرانگر - "разрушитель", аналог термина "destroyer", в шахском флоте корабли типа Saam первоначально носили бортовые номера с префиксом "DE" - "destroyer escort" - "эскортные миноносцы").

Фрегаты программы Mowj имеют полное водоизмещение более 1500 тонн, длину 95 м и ширину 11,1 м. Что касается фрегата FFGH 78 Deylaman, то часть вооружения на нем еще не установлена. Судя по фотографиям его официальной модели, его вооружение должно включать восемь противокорабельных ракет Qader или Hoveyzeh, четыре зенитные ракеты Sayyad-3 ЗРК средней и большой дальности Mehrab (пока не установлены), восьмизарядную вертикальную пусковую установку ЗРК малой или средней дальности (возможно, Nawab) (пока не установлена), 76-мм артиллерийскую установку Fajr 27 (копию установки Leonardo/Oto Melara Compact), 30-мм шестиствольную артиллерийскую установку Kamand (копию АК-630), две 23-мм одноствольные артиллерийские установки, два 12,7-мм пулемета, два трехтрубных торпедных аппарата для 324-мм противолодочных торпед (заявлено производство собственных торпед Azhdar). Корабль оборудован площадкой для среднего вертолета. Новый многофункциональный радиолокационный комплекс Cheshm Oghab иранской разработки размещается в интегрированной мачте, хотя неясно, установлен ли он фактически.

На церемонии ввода фрегата в строй на нем были также продемонстрированы разведывательный беспилотный летательный ааппарат вертикального взлёта и посадки Chamrosh-4 и пусковые установки новых барражирующих боеприпасов Shahin-1.

Фото от коллеги imp_navigator :

Официальная модель корабля с полным проектным вооружением:

Видео: