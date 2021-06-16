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В состав ВМС Ирана официально вошли легкий фрегат Dena и тральщик Shahin

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Оригинал взят у коллеги imp_navigator в В состав ВМС Ирана официально вошли легкий фрегат Dena и тральщик Shahin

На главной иранской военно-морской базе в порту Бендер-Аббасе, что расположен в районе Ормузского пролива, прошла торжественная церемония включения в состав ВМС иранской Армии легкого фрегата Dena (бортовой номер 75) и тральщика Shahin (бортовой номер M111). Легкий фрегат Dena с водоизмещением в районе 1500 тонн является четвертым построенным в Иране кораблем проекта Mowj, после Jamaran, Damavand и Sahand. Так как строительство кораблей данного проекта изрядно затянулось с 2000-х гг. (по слухам из-за возникших проблем с необходимостью импортозамещения отдельных комплектующих из-за санкций и пр), то корабли данного проекта строятся с некоторыми заметными отличиями друг от друга, при этом основное вооружение в целом остается прежним. Dena как и предшественники несет четыре пусковые установки ПКР Noor или Ghader, две пусковые установки для зенитных ракет Mehrab, два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата и 76-мм артиллерийскую установку Fajr 27. Кроме того на корабль установлены легкие 23-мм артиллерийские установки и 40-мм артиллерийская установка Fath.

По традиции название нового легкого фрегата идет от названия гор, корабль назван в честь горного хребта Дена, расположенного в горной системе Загрос.

Однако, пожалуй более важным для иранского флота, является ввод в строй тральщика Shahin - головного из строящейся сейчас серии новых тральщиков с корпусом из композитных материалов, которые впервые засветились в мае 2020 г. во время визита министра обороны Ирана на судостроительный завод в Бендер-Аббасе.

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Страны
Иран
Продукция
LVSR
Проекты
2020-й год
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