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В США назвали уникальный российский самолет

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Беспилотный летательный аппарат С-70 «Охотник» во время первого совместного полета с истребителем Су-57
Беспилотный летательный аппарат С-70 «Охотник» во время первого совместного полета с истребителем Су-57.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Истребитель пятого поколения Су-57, вооруженный мини-беспилотниками, станет совершенно уникальным самолетом. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Благодаря способности нести на борту мини-беспилотники Су-57 станет совершенно уникальным боевым самолетом во всем мире», — говорится в публикации.

Издание называет внедрение беспилотников в арсенал самолета одним из способов значительно повысить его боевую эффективность, в частности, в радиоэлектронной борьбе и для противодействия средствам противовоздушной обороны (ПВО) противника.

Ранее сообщилось, что для российского истребителя пятого поколения Су-57 созданы мини-беспилотники, которые он будет нести на борту.

В ноябре военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что благодаря наличию особого сенсорного «костюма» российский истребитель Су-57 способен оставаться незамеченным на поле боя и выводить из строя системы противовоздушной обороны противника.

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Страны
США
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ПАК ФА
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
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