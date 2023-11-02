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Полковник раскрыл секрет незаметности российского истребителя Су-57

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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости Павел Бедняков

Благодаря наличию особого сенсорного «костюма» российский истребитель Су-57 способен оставаться незамеченным на поле боя и выводить из строя системы противовоздушной обороны противника (ПВО). Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.

«Су-57 — это действительно уникальная машина. Су-57 имеет некоторые элементы самолета шестого поколения, это демонстрировалось, когда он летал в режиме дистанционного управления. Кабина имеет полное остекление, защищена от электромагнитного излучения. Стелс-технологии использованы в главных элементах самого самолета, что делает его малозаметным», — заявил Кнутов.

У него есть сенсорный «костюм», который позволяет видеть вокруг себя все объекты

Юрий Кнутов

военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке

Он также добавил, что Су-57 успел продемонстрировать себя на территории Украины, где он смог вывести из строя значимые объекты военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Кроме того, на Су-57 установлены ультрасовременные прицелы, а вместо второго пилота имеется компьютер с элементами искусственного интеллекта. Сейчас также дорабатываются двигатели, которые позволят самолету лететь на предельно малых высотах со сверхзвуковой скоростью», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что российский истребитель Су-57 оснастили крылатой ракетой большой дальности внутрифюзеляжного размещения. Отмечалось, что разработчикам удалось существенно снизить габариты боеприпаса. Как сообщалось, это удалось сделать благодаря «идеально отточенной конструкции складного крыла и внутренней компоновки, а также применения нового малоразмерного двухконтурного турбореактивного двигателя».

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Украина
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