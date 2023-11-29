"Мы сами платим за еду и беспилотники". У Украины кончились деньги на армию

Bild: у Минобороны Украины нет денег даже на питание для солдат

Бойцы ВСУ сами покупают себе еду, бензин и снаряжение, пишет Bild. В интервью изданию украинские военнослужащие жалуются также на отсутствие машин, плохую координацию и безволие высшего военного руководства. Куда уходят западные деньги? Таким вопросом задаются солдаты.

Вооруженный российско-украинский конфликт кипит уже на протяжении 21 месяца.

Однако, несмотря на военную поддержку со стороны западных союзников и отдельные успехи ВСУ, ситуация на фронте сейчас развивается совсем не так, как хотелось бы украинским военнослужащим.

В разговоре с BILD пятеро действующих украинских военных из различных подразделений откровенно рассказали о текущих проблемах армии. Они описывают события из своей личной повседневной жизни на передовой. Каждый говорит не от лица всех солдат солдат, а только от своего собственного.

На фронте не хватает транспортной техники

В то время как украинское политическое и военное руководство гордо хвастается полученными западными танками — такими как немецкий "Leopard", английский "Challenger" и американский "Abrams" — на деле большая часть личного состава ВСУ вынуждена добираться до линии фронта на пятидесятилетних автомобилях "Лада" — потому что бронированных машин и внедорожников просто нет.

Казалось бы, хуже нельзя — но можно: один из собеседников сообщил BILD, что он вместе со своими сослуживцами вынужден оплачивать ремонт и даже бензин из собственного кармана. Он сказал: "В гараже мы платим за все из своего кармана, и самая частая графа трат — это повреждение шин.

Самое необходимое оружие нужно покупать самостоятельно

Другой военнослужащий поделился своими данными: его однополчане и он — несмотря на то, по украинским меркам они зарабатывают много денег, 3 000 евро в месяц — вынуждены также платить за собственное снаряжение.

В частности, в дефиците незаменимые разведывательные и боевые беспилотники. Боец, воюющий на передовой, заявил BILD: "Мы сами платим за беспилотники, а также за держатель для гранаты из 3D-принтера — он стоит пятьдесят евро".

Кроме того, тысячи беспилотников поступают от организаций военной помощи и добровольных доноров. Правительство почти ничего не поставляет армии в этом плане — ни сами беспилотники, ни деньги на них.

"Мы также платим за аренду домов, в которых спим, и за еду. Это злит. Русские вкладывают в свою оборонную промышленность все, а мы строим большую часть сами", — объяснил один из военнослужащих.

Подготовка инструкторов НАТО не может исправить плохое командование и несовершенство системы управления

Военнослужащий среднего звания горько жалуется на отсутствие дальновидности и повсеместное тщеславие украинских генералов. "Каждая бригада сражается сама за себя. Иногда мы ничего не знаем о действиях бригады справа и слева нас, иногда даже соперничаем с ними". В результате между различными бригадами практически нет связи, даже если они расположены всего в нескольких километрах друг от друга.

Боец, прошедший обучение у присланных партнерами по НАТО инструкторов, отчаивается все больше: "Старшие офицеры остались такими же, как и были, ничему не научились. Да и в плане ведения войны почти ничего не изменилось по сравнению с тем, как это было в советское время. У нас нет координации и согласования действий. Не только потому, что у нас нет для этого оружия, но и потому, что наши командиры не смотрят дальше точки, где заканчивается зона ответственности их бригады".

Некачественная работа спасателей убивает раненых

Военнослужащие сообщают, что из-за опасности со стороны беспилотников все передвижения на фронте происходят почти исключительно в сумерках или в ночное время. Это серьезно сказывается на раненых. Они часто часами ждут в окопах медицинской помощи. Некоторые из них при этом погибают, поскольку украинская армия на многих участках фронта не имеет ни электронных, ни обычных средств противовоздушной обороны.

Один из украинских медиков рассказал BILD: "Солдаты страдают, но командир должен взвесить все за и против — стоит ли рисковать, отправляя меня туда. Беспилотники бьют настолько точно, что каждый выход за "ленточку" может стать для меня последним".

Еще один военнослужащий объясняет: "Десятки западных систем ПВО, таких как "Gepard", мы сейчас используем как стационарные ЗРК для защиты наших городов. На передовой у нас почти нет таких систем".

Солдатский гнев на правительство и генералов растет

Среди некоторых военнослужащих зреет ярость в отношении президента Владимира Зеленского и его правительства: "Мы защищаем свою страну, рискуем жизнью и в итоге сами оплачиваем снаряжение, жилье, питание и ремонт техники", — рассказал один фронтовик в интервью BILD. "На что идут все эти деньги из-за границы? Мы все больше и больше ощущаем себя так, словно наше правительство нас бросило".

Другие военные обвиняют не правительство, а генералов — за приказы, которые им приходится выполнять, но которые порой являются просто самоубийственными.

Один из офицеров заявил BILD: "Генеральный штаб не должен был передавать нам приказы о контрнаступлении, которое на Западе Зеленскому сказали начать — но должен был как-то возразить этому". По его словам, неудачное крупное наступление на Запорожье начали "не в том месте". Россия предвидела возможность того, что ВСУ изберут это направление, и за несколько месяцев до этого тщательно заминировала местность, сделав любой прорыв невозможным.

Несмотря на провал попытки провести контрнаступление, этот военнослужащий чувствует почти облегчение: "Когда все это закончилось, мы наконец-то получили возможность снова применять более разумный подход, который принимает в учет особенности ситуации".

Авторы: Себастьян Пренгель (Sebastian Prengel), Джулиан Репке (Julian Röpcke)