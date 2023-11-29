Запад проиграл России в гонке вооружений. Вот как это отразится на Украине

The Telegraph: Запад проиграл России в гонке артиллерийских снарядов

Ситуация на фронте складывается не в пользу Украины. Более того, ВСУ испытывают серьезную нехватку артиллерийских боеприпасов, пишет The Telegraph. Дело в том, что мощности западного ВПК не удовлетворяют запросы Киева, в то время как Москва с такими проблемами не сталкивается.

Теперь, когда погода все больше портится, а ситуация на фронте зашла в тупик, Украина изо всех сил пытается получить от Запада достаточное количество артиллерийских снарядов, чтобы склонить чашу весов в свою пользу.

Владимир Зеленский предупредил, что после начала войны между Израилем и ХАМАС объемы поставок Украине важнейших 155-миллиметровых снарядов со стороны Запада сократились.

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Тем временем Евросоюз уже признал, что он не сумеет достичь своей цели по поставкам миллиона снарядов для ВСУ к марту следующего года.

Европейские дипломаты и министры заявляют, что причинами столь плачевных результатов являются нехватка производственных мощностей в странах ЕС и их неспособность существенно нарастить объемы выпускаемой продукции.

Согласно данным западной разведки, Украина ежедневно расходует около шести тысяч 155-милиметровых снарядов, а Россия — 20 тысяч, то есть примерно столько, сколько европейские производители выпускают за целый месяц.

Соединенные Штаты планируют увеличить объем производства 155-миллиметровых артиллерийских снарядов до ста тысяч в месяц. Но ожидается, что эта цель будет достигнута не раньше 2025 года.

Столь медленные темпы наращивания производственных мощностей союзниками означают, что Украина вряд ли сумеет переломить ситуацию на поле боя.

Однако, по словам экспертов, украинцам все же удастся удержаться на плаву.

"Конечно, [Украина] могла бы использовать больше снарядов, но на данный момент у обеих сторон достаточно запасов для продолжения боев, пусть даже в нынешних условиях они вряд ли сумеют сместить линию фронта", — сказал военный аналитик Джастин Крамп (Justin Crump).

В ответ на неоднократные запросы Киева западные правительства заявили, что они намерены предоставить украинским силам более качественные системы вооружения большой дальности.

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Но при нехватке снарядов ВСУ не смогут ни сдержать атаки российской армии, ни начать наступление в дальнейшем.

По словам Крампа, ситуация на поле боя вызывает все больше опасений. Он также напомнил, что причиной для закрытия заводов по производству артиллерийских боеприпасов в Европе, стало избыток снарядов, образовавшийся к моменту окончания холодной войны.

"Учитывая, что запасы всех видов оружия истощаются, а на их восполнение требуется очень много времени, это становится слабым местом Запада, что должно вызывать беспокойство у политиков", — добавил он.

"Нам нужны три победы"

В пятницу, 24 ноября, Зеленский обозначил три ключевые "победы", которые его стране необходимо одержать на международном фронте. И две их них касаются поставок оружия.

"Нам нужны три победы. Первая — в Конгрессе США. Это вызов, это непросто, не все от нас зависит, но Украина делает все возможное", — заявил президент на пресс-конференции в Киеве.

Американский лидер Джо Байден попросил Конгресс одобрить очередной многомиллиардный пакет помощи Украине. Но расходы на поддержку Киева были исключены из законопроекта о временном финансировании, принятого на прошлой неделе, из-за опасений, что он может не пройти из-за жесткого сопротивления со стороны активной группы республиканцев.

Зеленский также отдельно остановился на пакете помощи в размере 50 миллиардов евро, который ранее Украине пообещал ЕС. Но и он пока не одобрен, и против него активно выступает Венгрия.

"Вторая победа заключается в том, что нам нужна помощь Евросоюза по пакету в размере 50 миллиардов евро, — сказал украинский лидер. — И третья — это начало диалога о нашем будущем членстве [в ЕС]".

Киев надеется, что на саммите 14–15 декабря страны Евросоюза договорятся официально начать процесс переговоров по вопросу о вступлении Украины в блок. По словам Зеленского, этот шаг позволит укрепить моральный дух его народа.

Автор: Джо Барнс (Joe Barnes)

Комментарии читателей The Telegraph:

Philip Logan

Лучшее решение — уговорить арабов выступить посредникам на мирных переговорах между Россией и Украиной. У Киева заканчиваются солдаты, а у Запада — ресурсы.

graham Matthews

Делать снаряды не так уже и сложно. Если страны НАТО до сих пор не нарастили производство, то это было сознательное решение, принятое с какой-то целью. Ищите виновных!

del coster

Мы не стоим на военных рельсах, тогда как России пришлось на них встать. И не верьте той чуши, которую вам навязывают ведущие СМИ. Этот конфликт уже закончился — и он мог бы закончиться еще полтора года назад, если бы не сомнения Запада (и не этот идиот Борис [Джонсон]).

Paul Orndorff

Россия производит два миллиона снарядов в год. Коллективному Западу еще очень далеко до того, чтобы догнать ее по объемам производства, которые русские наверняка еще будут увеличивать. Другой момент, о котором мало кто говорит, — это сами артиллерийские орудия. У Украины есть высококлассные системы западного производства, но они настолько изношены, что точность выстрелов стала очень низкой. США и Европа не в состоянии производить достаточное количество сменных стволов, чтобы Украина не отставала.