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Военное обозрение

Пентагон в закрытом режиме обсудит дальнейшую стратегию в отношении России

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Источник изображения: topwar.ru

Американские военные намерены обсудить дальнейшую стратегию в отношении России, закрытые заседания совета по оборонной политике Пентагона пройдут в начале декабря этого года. Об этом говорится в официальном журнале правительства США.

Пентагон намерен за закрытыми дверями обсудить дальнейшие действия в отношении России, причем на длительный период. 5 и 6 декабря будут проведены слушания, на которых будет представлена вся имеющаяся информация о России, ее планах и т.д. На основе этих данных военные аналитики Пентагона должны выработать ряд рекомендаций для военного руководства США, на основе которых и будут спланированы дальнейшие действия.

В Пентагоне пройдут секретные брифинги об угрозе, которую представляет и будет представлять Россия с настоящего момента до 2050 года

- пишет американская пресса.

Также в ходе этих заседаний будет обсуждаться ситуация на Украине с учетом полученной "конфиденциальной информации" с последующими рекомендациями о действиях США в этом конфликте. Из Европы для участия в "секретных" брифингах прибудет глава Европейского командования американских войск генерал Кристофер Каволи, о присутствии кого-либо из европейских союзников США не сообщалось, по-видимому, их участие в таких заседаниях не предусмотрено. О принятых решениях в отношении Украины уведомления в Европе получат обязательно.

Отметим, что на сегодняшний день отношения России и США находятся на самой низкой точке, стороны практически не общаются, кроме как по вопросам глобальной безопасности.

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Страны
Россия
США
Украина
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