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ТАСС

Украина и США договорились о расширении контроля за использованием западного оружия Киевом

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Флаги Украины и США
Флаги Украины и США.
Источник изображения: Николай Лазаренко/РИА "Новости"

В Минобороны Украины сообщили, что в рамках мониторинга "специалисты США будут регулярно участвовать в совместных проверках на местах и консультировать по необходимым вопросам"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Минобороны Украины подписало соглашение с посольством США в Киеве о расширении мониторинга и проверок наличия и использования западного оружия украинскими вооруженными силами. Об этом сообщило военное ведомство Украины в своем Telegram-канале.

"Расширенный мониторинг конечного использования оружия предусматривает регулярные инвентаризации, совместные физические проверки с партнерами и спецпроверки, - отметили в пресс-службе. - Теперь Минобороны обеспечит дополнительную прозрачность в отношении хранения и использования иностранного оружия. Отдельные типы ракет, пусковых установок, БПЛА и приборы ночного видения, переданные американскими партнерами, требуют тщательного контроля и особых условий хранения".

При этом "необходимый надзор за наличием, учетом и соблюдением надлежащих условий сохранения отныне будет осуществлять Минобороны с иностранными партнерами". В рамках мониторинга "специалисты США будут регулярно участвовать в совместных проверках на местах и консультировать по необходимым вопросам", добавили в украинском военном ведомстве.

В апреле этого года президент Украины Владимир Зеленский обещал конгрессменам США "отчитаться за каждый доллар американской помощи".

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация Соединенных Штатов израсходовала около 96% финансовых средств, которые были выделены на оказание помощи Украине. Кирби подчеркивал, что отсутствие дальнейшей крупной помощи со стороны США окажет пагубное воздействие на обороноспособность Украины.

Американская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего для оказания помощи Украине и Израилю, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Целый ряд республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса публично высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. 

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