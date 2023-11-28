В новом проекте ВМС Таиланда по закупке легких фрегатов намерены участвовать три компании

Головной фрегат проекта MEKO A200 AN, построенный для ВМС Алжира, отводится от стенки судостроительного предприятия German Naval Yards Kiel GmbH в Киле.

ЦАМТО, 27 ноября. Компании из Германии, Южной Кореи и Китая предложили ВМС Таиланда свои версии кораблей по предстоящему проекту закупки легких фрегатов.

Как сообщает ресурс Aagth1.blogspot.com, конкурсная заявка на строительство фрегатов командованием ВМС еще не подана. Как ожидается, официальный тендер будет объявлен в ближайшее время, вероятнее всего, в 2024 году.

По оценке местной компании Marsun, предполагаемый проект будет предусматривать закупку четырех кораблей (головного плюс опцион на три фрегата) в течение 14 лет для замены корветов серии HTMS Rattanakosin и других кораблей, находящихся в эксплуатации в течение длительного времени. При этом это будет отдельный проект, не связанный с продолжением поставок аналогов построенного в 2018 году фрегата серии DW-3000H южнокорейской Hanwha Ocean Company (ранее DSME – Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering).

Немецкая ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) для участия в новом проекте уже объединилась с местной верфью Marsun Public Company Limited с предложением новой версии фрегата класса MEKO A-100, отвечающему долгосрочным требованиям ВМС Таиланда к новому легкому фрегату.

В рамках партнерства TKMS предоставит проектную и техническую поддержку для строительства легкого фрегата А-100, а Marsun будет выступать в качестве лидера тайской промышленности в поддержке запуска производства, строительстве кораблей и организации цепочки поставщиков.

Строительство фрегата MEKO A-100 может стать возможным благодаря соглашению Marsun с военно-морской верфью Mahidol Adulyadej в Саттахипе, провинция Чонбури. Другие тайские промышленные предприятия, в случае выбора немецкого предложения, также будут задействованы в производстве.

Южнокорейская Hanwha Ocean на выставке Defense & Security 2023 в Бангкоке представила модель 2000-тонного экспортного фрегата. При этом компания по-прежнему ожидает, что получит контракт от ВМС Таиланда на строительство второго фрегата серии DW-3000H стоимостью примерно 17 млрд. бат (470,65 млн. долл.).

Компания готова предложить как передачу технологий строительства нового фрегата водоизмещением 2000 т в Таиланде, так и вариант постройки в Республике Корея первого корабля серии из четырех. Как заявлено, компания ожидает официального объявления тендера с более четкими требованиями к проекту.

Китайская верфь CSTC (China Shipbuilding Trading Co., Ltd.) также представила свою продукцию на выставке Defense & Security 2023, включая модель 6000-тонного фрегата на базе эсминца Тип-052D, 4000-тонного фрегата на базе Тип-54A/P, а также легкого фрегата водоизмещением 1500 т на базе корвета Тип-056А.

Стоимость предлагаемого CSTC ВМС Таиланда нового легкого фрегата оценивается примерно в 14 млрд. бат (387,4 млн. долл.). Других подробностей в комментариях относительно участия в тайском проекте CSTC не предоставила, поскольку данные вопросы, если и будут осуждаться, то на уровне правительств Таиланда и Китая, а не с компанией.